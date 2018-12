L'hommage de Ruffin à Chouard sur le RIC fait grincer des dents au sein de la France insoumise

Le député Insoumis François Ruffin a rendu hommage à Etienne Chouard, dont le travail pour que le référendum d’initiative citoyenne s'invite dans le débat public a été selon lui essentiel. Un message source de divisions dans son parti.

Venu présenter la proposition de loi constitutionnelle de la France insoumise (LFI) sur le référendum d’initiative citoyenne (RIC), le député François Ruffin n'a pas manqué de rendre hommage au professeur d'économie et de droit Etienne Chouard, qui par son travail depuis des années sur la réforme des institutions a gardé cette idée en vie dans la conscience collective.

«Oh, il n’a pas fleuri par hasard, il a fleuri parce que des hommes de conviction, nommons-les, Etienne Chouard et ses amis, ont semé, ont arrosé, depuis des années, depuis le Traité Constitutionnel Européen de 2005, [...] depuis qu’il est évident, depuis qu’il est transparent, que le peuple ne saurait plus avoir aucune confiance dans ses représentants», a ainsi déclaré François Ruffin dans son discours, le 18 décembre.

Une sortie qui a fait des vagues dans son propre parti, divisé sur la personne d'Etienne Chouard.

«Je suis évidemment en phase avec la proposition pour le RIC mais j'avoue, je n'aurais pas pris en modèle Etienne Chouard. Mais sans doute suis-je trop sensible aux dérives rouge/brun...», s'est émue la députée LFI Clementine Autain.

Chouard, un complotiste proche de Soral ?

Le principal reproche fait au chantre du tirage au sort et de la démocratie athénienne est sa proximité supposée avec Alain Soral, qu'il a par le passé qualifié de «courageux». Pourtant, s'il assume être ouvert à la discussion avec tout le monde, et avoir à ce titre accepté de participer à des débats organisés par l'association de l'essayiste Egalité et Réconciliation, il a en revanche toujours réfuté partager les idées de ce dernier.

Dans un article publié par Fakir en 2013 et intitulé L'air du soupçon,François Ruffin s'était d'ailleurs déjà intéressé aux critiques qui pèsent sur Etienne Chouard, et les avaient évoquées avec lui. «Je suis le défenseur de toutes les paroles. Il faut débattre avec tout le monde, là où le régime des partis nous enferme dans une guerre électorale», expliquait alors le professeur d'économie.

Une position qui le poussera à discuter avec nombre d'associations ou de personnalités qualifiées de «complotistes» par les médias traditionnels, à l'instar de ReOpen911, qui milite pour une réouverture de l'enquête sur le 11 septembre, ou encore de l'écrivain Thierry Meyssan. Suffisant pour être catalogué lui-même comme un «complotiste».

Des accusations qui touchent donc principalement les personnes qu'Etienne Chouard a fréquentées plus que les propos qu'il a pu tenir. Ce qui explique, à l'image du message adressé par François Ruffin, qu'elles sont loin de faire mouche auprès de tous les électeurs de la France insoumise. Reste que ce dernier s'expose désormais au même processus dévastateur de culpabilité par association. «Tu es courageux», juge en connaissance de cause Etienne Chouard, en guise de remerciement au député LFI.

Merci François, du fond du cœur, merci.

