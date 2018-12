Etienne Chouard : «Le référendum d’initiative populaire est la cause commune des Gilets jaunes»

Professeur d'économie et de droit, Etienne Chouard réfléchit depuis des années sur la démocratie. Il défend le tirage au sort et le référendum d'initiative populaire. Pour RT France, il donne son analyse du mouvement «inespéré» des Gilets jaunes.

Etienne Chouard s'est fait connaître en 2005 quand il militait en faveur du «non» au référendum sur la constitution européenne. Depuis, à travers son blog et de nombreuses vidéos aux centaines de milliers de vues, il développe une réflexion sur la démocratie. «Le mouvement des Gilets jaunes correspond à ce dont je rêvais depuis 13 ans», confie-t-il à RT France. Pour Etienne Chouard, une vraie démocratie passe par le référendum d'initiative populaire et c'est d'après lui, ce qui constitue la cause commune des Gilets jaunes. Selon ce professeur d'économie et de droit, «l'élection est antidémocratique».

