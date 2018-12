Affiche retouchée par France 3 : l'auteur de la pancarte, Voltuan, juge cela «révoltant» (ENTRETIEN)

RT France a rencontré Voltuan, l'auteur de la fameuse pancarte «Macron dégage» brandie lors de l'Acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes. France 3 avait enlevé le mot «dégage» de son affiche. Il explique pourquoi il saisi le CSA suite à cela.

«Révoltant» : Voltuan est sévère sur la bourde commise par France 3. Interrogé par RT France, le militant – connu pour ses pancartes remarquées dans différentes manifestations – décrit la retouche de l'image de la mobilisation de l'acte 5 des Gilets jaunes sur laquelle il apparaît par France 3 , comme un «acte de censure» qui «donne une mauvaise image des journalistes».

Pourquoi ? Parce que la chaîne publique a diffusé lors de l'édition nationale du 19/20 du 15 décembre une photo de presse tronquée, pour illustrer la mobilisation des Gilets jaunes à Paris. Sur la version originale de ce cliché pris sur le parvis de l'Opéra Garnier par le photojournaliste Geoffroy Van der Hasselt et diffusé par l'AFP, on voit une grande pancarte – portée par Voltuan – sur laquelle figure le slogan «Macron dégage». Or, sur la version de la photo diffusée au JT de France 3, le terme «dégage» ne figure plus sur cette même pancarte, on n'y lit donc plus que «Macron».

«Ça m'a choqué comme beaucoup de gens», confie Voltuan, qui explique avoir adressé une plainte au CSA.

Citée par l'AFP, la direction de la communication de France Télévisions a affirmé qu'il s'agissait «d'une erreur et d'un manque de discernement de la part d'une personne qui concourt à la fabrication du journal télévisé». «Cette initiative n'a pas été portée à la connaissance de la rédaction en chef du JT. Il ne s'agit ni d'une censure, ni d'une volonté de dissimuler une quelque information», a assuré la chaîne.

