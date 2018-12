Le manifestant dont le panneau a été retouché par France 3 annonce avoir saisi le CSA

France 3 a plaidé l'«erreur humaine» après avoir retouché son panneau «Macron dégage» à l'image, mais l'activiste Voltuan, contacté par RT France, n'est pas convaincu. Il a annoncé avoir déposé une plainte en ligne auprès du CSA ce 17 décembre.

Dans l'édition nationale du 19/20 de France 3 le 15 décembre, une pancarte brandie par le manifestant Jean-Baptiste Voltuan Redde lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, a été retouchée avant publication. Sur le panneau original, il était écrit «Macron dégage»... et à l'écran, apparaissait seulement écrit «Macron».

Mais non, dites moi que je rêve, #France3 a vraiment modifié une pancarte "Macron dégage" dans son jt, c'est hallucinant !

Le lien pour vérifier, à partir de 4:07 : https://t.co/1cqwvycVG2pic.twitter.com/iYCORy0ooW — Benoit Deverly 🔻📸 (@deverly_b) 16 décembre 2018

Contacté par RT France, l'activiste dont le visage et les panneaux sont bien connus des journalistes de terrain et des manifestants, a déclaré qu'il avait déposé une saisine auprès du CSA après cette bévue, pour laquelle France 3 a présenté ses excuses, évoquant une «erreur humaine». «J'ai porté plainte en ligne auprès du CSA ce matin !» a confié à RT France Voltuan qui se définit comme poète et activiste sur son profil Twitter.

Contacté par Libération, France 3 a assuré que l'erreur n'avait pas été décelée par la rédaction en chef et la chaîne publique d'annoncer qu'elle mènerait une enquête à ce sujet avant de communiquer prochainement sur l'incident.

Citée par l'AFP, la direction de la communication de France Télévisions a affirmé qu'il s'agissait «d'une erreur et d'un manque de discernement de la part d'une personne qui concourt à la fabrication du journal télévision». «Cette initiative n'a pas été portée à la connaissance de la rédaction en chef du JT. Il ne s'agit ni d'une censure, ni d'une volonté de dissimuler une quelque information», a assuré à l'AFP la chaîne.

⚡🇫🇷VIDÉO - Le mot "dégage" a été effacé sur une photo montrant une pancarte "Macron dégage" brandie par un #GiletJaune dans le JT de #France3 samedi soir. La chaîne s'est excusée ce dimanche en évoquant une "erreur humaine". pic.twitter.com/FScxLfKF9d — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 16 décembre 2018

Lire aussi : Gilets jaunes : le mot «Dégage» disparaît d'une pancarte anti-Macron sur le JT de France 3