Gilets jaunes : le mot «Dégage» disparaît d'une pancarte anti-Macron sur le JT de France 3

Des internautes se sont étonnés qu'une image sur laquelle une pancarte «Macron dégage» avait été retouchée, ait été diffusée lors au JT national de France 3. La chaîne évoque une «erreur humaine» et affirme mener une enquête.

Plusieurs internautes se sont étonnés de la diffusion d'une photo de presse tronquée pour illustrer la mobilisation des Gilets jaunes à Paris lors de l'édition nationale du 19/20 de France 3 du 15 décembre. Sur la version originale de ce cliché pris sur le parvis de l'Opéra Garnier par le photojournaliste Geoffroy Van der Hasselt et diffusé par l'AFP, on voit une grande pancarte sur laquelle figure le slogan «Macron dégage». Or sur la version de la photo diffusée au JT de France 3, le terme «dégage» ne figure plus sur cette même pancarte, on n'y lit donc plus que «Macron».

Ce panneau n'est autre qu'une réalisation de Voltuan, un artiste et militant bien connu des manifestations parisiennes, particulièrement apprécié des journalistes pour ses pancartes multicolores très visuelles.

Une fois révélée, l'anomalie a déclenché un début de polémique sur les réseaux sociaux.

Contacté par Libération, France 3 a de son côté évoqué une «erreur humaine», non décelée par la rédaction en chef. La chaîne publique assure mener une enquête et a promis de communiquer prochainement sur l'incident.

