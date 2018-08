Quand France 2 accuse à tort Vladimir Poutine de chasser le tigre (VIDEO)

#FakeNews@France2tv & @jbmarteau récidivent. Cette fois-ci, ils nous racontent que Poutine chasse le tigre ! 😂

L'image à l'écran provient d'@abcnews... mais ils n'ont pas dû lire l'article.

"The tiger, called Boris, was released [...] by Vladimir Putin".https://t.co/sqrD3ll0MYpic.twitter.com/AF11GbwyLx