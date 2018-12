Complotisme ? Aphatie voit «une organisation souterraine, cachée» derrière les Gilets jaunes (VIDEO)

Le chroniqueur politique aux multiples ronds de serviette a pointé du doigt ceux qui tireraient les «ficelles», selon lui, des Gilets jaunes. Tentant de débusquer des complots, le journaliste a été accusé de lui même verser dans le conspirationnisme.

Avant la diffusion d'un reportage sur C à vous concernant le référendum d’initiative citoyenne (RIC) qui s'est peu à peu imposé comme une revendication des Gilets jaunes, le journaliste et éditorialiste Jean-Michel Aphatie a livré son avis sur le mouvement.

Dans ce mouvement informel, gazeux – moi je le pense depuis le début – il y a une organisation souterraine, cachée, il y a des tireurs de ficelles, des gens beaucoup plus politisés et politiciens qu'on ne le croit, et qui apparaissent aujourd’hui

«Aujourd'hui, non seulement on commence à donner des visages au mouvement, mais aussi un mot d'ordre unificateur : le fameux référendum d’initiative citoyenne qui recouvre tout», débute l'homme de télévision.

Quel média de masse va dénoncer le complotisme de @jmaphatie ?

APHATIE au sujet des #GiletsJaunes : "En fait (..) il y a une organisation souterraine, cachée, des tireurs de ficelles". La nomenklatura n'a plus qu'un seul mot d'ordre: "faites ce que je dis, pas ce que je fais"! pic.twitter.com/DMsWgYWeLo — Patrick Edery (@patrick_edery) 16 décembre 2018

«Et en fait on se dit [que] dans ce mouvement informel, gazeux – moi je le pense depuis le début – il y a une organisation souterraine, cachée, il y a des tireurs de ficelles, des gens beaucoup plus politisés et politiciens qu'on ne le croit, et qui apparaissent aujourd’hui», décrypte ensuite le chroniqueur politique, habitué des plateaux télévisés.

Qui est derrière le mouvement des Gilets jaunes ?

D'aucuns ont déduit des propos du natif des Pyrénées-Atlantiques qu'il s'engouffrait là dans une thèse complotiste, à savoir considérer que le mouvement des Gilets jaunes n'était en rien spontané et qu'il aurait été fomenté, ou organisé en coulisse, par des éléments ultra-politisés, à l'extrême-droite ou à l'extrême-gauche.

C'est étrange que pour les médias, les choses les plus humaines et les plus évidentes ne peuvent pas sortir de la tête des citoyens. Apathie nous parle quand même -l'air de rien- de théorie du complot. https://t.co/wBHqVOTMQk — LeRelayeurFrançais (@LeRelayeurFranc) 16 décembre 2018

Bah alors Apathie, on dénonce le complot et les tireurs de ficelle de l’ombre? Complotiste va !! — Felix Leger (@felixdabast) 17 décembre 2018

En fait Apathie soutien la théorie du COMPLOT des gilets jaunes. Comme quoi nul ne peut n'y échapper. — primerose (@Taurusavion) 16 décembre 2018

Apathie aussi a une théorie du complot >>> https://t.co/ib6pthvU4M — Kali Mucho (@farming_trader) 16 décembre 2018

Selon le Petit Larousse, le complotisme «se dit de quelqu'un qui récuse la version communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active».

Un mouvement à «deux têtes», selon Aphatie

Celui qui officie également sur Europe 1 a une nouvelle fois questionné sur Twitter ce 17 décembre, les orientations politiques défendues, selon lui, par des Gilets jaunes – demandant que les manifestants «qui sont sincèrement là pour leurs fins de mois» fassent «le ménage» – et qualifiant les Gilets jaunes de mouvement «à deux têtes cachées, trois objectifs secrets».

Tiens, encore un qui profite des #giletsjaunes pour vendre le #frexit en contrebande. Ce mouvement à deux têtes cachées, trois objectifs secrets. Ceux qui sont sincèrement là pour leurs fins de mois devraient faire le ménage https://t.co/OF0MZ8nUG3 — jean-michel aphatie (@jmaphatie) 17 décembre 2018

Dans une chronique précédente, il réclamait la mise au ban de Maxime Nicolle, l'un des visages médiatiques des Gilets jaunes accusé de complotisme – et en profitait pour égratigner l'AFP, qui avait retranscrit des citations de «Fly Rider». Et le journaliste d'affirmer que s'exprimer «après avoir tenu des propos conspirationnistes, c'est quand même compliqué».

Malaise médiatique face aux Gilets jaunes ?

Le malaise apparent de Jean-Michel Aphatie devant les revendications hétéroclites du mouvement des Gilets jaunes n'est pas sans rappeler les propos tenus le 9 décembre par son confrère, le journaliste Bruno Jeudy, sur BFM TV.

Vous êtes un faux Gilet jaune. Vous êtes un militant politique. Ça ne trompe aucun téléspectateur

Face au Gilet jaune Christophe Couderc, l'éditorialiste reprochait à l'homme qui dénonçait les privatisations et le rôle des «banquiers internationaux» de ne pas s'exprimer comme les autres manifestants. «Vous avez des obsessions qui sont des obsessions politiques et qui ne sont pas démocratiques», accusait Bruno Jeudy, sensiblement irrité. «Les Gilets jaunes que je vois régulièrement ici-même, ils ne parlent pas comme vous. Parce que vous, vous êtes un faux Gilet jaune. Vous êtes un militant politique. Ça ne trompe aucun téléspectateur», avait-il poursuivi, acerbe.

Des exemples symptomatiques de la défiance grandissante et réciproque (à en juger par l'hostilité des manifestants envers les grands médias) entre le peuple et la caste médiatique ?

