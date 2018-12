Six coups de feu tirés devant son domicile : un député LREM témoigne

Bruno Questel, député La République en marche de l’Eure, a été victime le 14 décembre d’actes d’intimidations, et des coups de feu ont été tirés devant son domicile, après une manifestation de Gilets jaunes. Sur RT France, il témoigne.

Dans la soirée du 14 décembre 2018, Bruno Questel, député LREM de la 4e circonscription de l’Eure rapporte que six coups de feu ont été tirés devant son domicile. Joint par RT France, il revient sur les circonstances de cet incident.

Après une manifestation de Gilets jaunes à environ un kilomètre de chez lui, à Bourgtheroulde, près de Rouen, Bruno Questel explique que des automobilistes se sont rendus, peu après 18h, devant son domicile afin d’y organiser un concert de klaxon. Vers 22h, à la demande du voisinage excédé par le bruit des manifestants, il décide alors d'appeler les gendarmes afin de mettre un terme à l'action des protestataires. «Une demi-heure après, on sonne à ma porte, j’ouvre la barrière et six coups de feu [sont tirés]», explique-t-il, tout en assurant qu’une quarantaine de personnes ont par la suite proféré des menaces à son encontre.

Interrogé sur les solutions à apporter pour apaiser la colère des manifestants, Bruno Questel estime qu’il est désormais indispensable de renouer le dialogue entre élus et administrés : «Certains de ces hommes et de ces femmes n’ont jamais voté. Parfois, ils mesurent mal les enjeux de la démocratie, de la République et des fondamentaux de celle-ci. Ce qu’il faut faire, je crois, […] c’est que nous discutions. C’est que nous allions, nous parlementaires, au-devant d’eux […] et puis ramener chacun dans le champ démocratique.»

