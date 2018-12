Chérif Chekatt a été abattu : les premiers détails de l'intervention de police

Le 13 décembre au soir, après plus de 48 heures de cavale, l'auteur présumé de l'attaque de Strasbourg Chérif Chekatt a finalement été retrouvé par les forces de l'ordre dans un quartier de Strasbourg, où il a été abattu.

Chérif Chekatt était devenu l'ennemi public numéro 1 depuis le 11 décembre dernier, date de l'attaque meurtrière survenue à Strasbourg et dont il était suspecté d'être l'auteur : ce 13 décembre, après plus de 48 heures de recherche, la police est finalement parvenue à le retrouver et à l'abattre.

Après que des coups de feu ont retenti dans le quartier de la Meinau, à Strasbourg, vers 21h, un hélicoptère survenant la zone a été signalé. Des premières sources policières ont rapidement confirmé qu'une intervention était en cours dans ce périmètre. Quelques minutes plus tard, la mort de Chérif Chekatt était confirmée.

Ces mêmes sources ont annoncé qu'il était réfugié dans un entrepôt situé à la Plaine des bouchers, dans le quartier de la Meinau non loin du Neudorf, mais il a été abattu par au niveau du 74 rue du Lazaret, soit à moins de deux kilomètres du lieu de l'attaque. Sa présence dans ce quartier avait été signalée par une femme plus tôt dans la journée.

Cherif Chekkat a été tué par un équipage de 3 policiers de la CSI (sécurité publique) de la DDSP qui avait repéré un individu correspondant au signalement du suspect. Au moment où les policiers auraient fait demi-tour, Chérif Chekatt aurait alors ouvert le feu : ils auraient riposté depuis leur véhicule, le touchant mortellement, selon France 2.

Après leur intervention les policiers ont été applaudis par les habitants qui se sont regroupés autour du périmètre.

Peu après l'annonce de son décès, l'agence de propagande de l'Etat islamique affirmait que Chérif Chekatt était l'un de ses «soldats».

Plus de 700 membres des forces de l'ordre étaient à sa recherche depuis l'attentat et plusieurs opérations de police avaient déjà eu lieu au Neudorf, quartier du sud de Strasbourg, où Chérif Chekatt a grandi.

