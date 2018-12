Que sait-on de Chérif C., fiché S et auteur présumé de l'attaque de Strasbourg ?

Jeune homme de 29 ans, fiché S et natif de Strasbourg, le profil de l'auteur présumé de l'attaque qui a coûté la vie à au moins deux personnes et en a blessé 11 autres à Strasbourg selon un bilan provisoire ?

Dans le centre-ville de Strasbourg, aux abords de la Grand Rue, à proximité des marchés de Noël, un individu isolé a ouvert le feu sur plusieurs personnes ce 11 décembre vers 20 heures. Quelques informations ont d'ores et déjà été diffusée par plusieurs sources, qui permettent d'établir un premier profil.

D'abord décrit comme mesurant environ 1,80m, ayant les cheveux noirs et vêtu d’un manteau foncé, il a ensuite pu être identifié par des caméras de surveillance situées dans la rue.

Âgé de 29 ans, le jeune homme s’appellerait Chérif C. et serait natif de Strasbourg et donc de nationalité française. Il serait fiché S par la DGSI et connu principalement pour des faits de droit commun. On ignore pour l'instant ses possibles motivations ou s'il a agi avec préméditation.

Selon des informations de BFM-TV, cet individu fréquentait les milieux radicaux strasbourgeois. Une perquisition devait avoir lieu le matin à son domicile, à laquelle il semble avoir échappé. Celle-ci devait avoir lieu dans le cadre d'une enquête pour braquage, mais d'autres sources évoquent une enquête pour tentative d'homicide. Des grenades auraient été retrouvées à son domicile.

Selon DNA, il aurait été condamné en 2011 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour une agression avec arme sur un jeune homme de 16 ans. Il l'aurait blessé au visage lors d'une rixe dans un centre commercial de Strasbourg.

Il semble qu'il ait été blessé par un militaire de l'opération Sentinelle alors qu'il s'enfuyait. Il s'est ensuite retranché dans un appartement situé rue d'Epinal, dans le quartier du Neudorf, où une opération de police d'envergure a eu lieu.

Alors que le bilan provisoire de l'attaque est d'au moins quatre morts et 11 blessés, la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisit des faits. «Une enquête est ouverte du chef d'assassinats, tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminelle», a annoncé une source au parquet de Paris au Figaro. L'enquête a été confiée à la SDAT, la DIPJ Strasbourg et à la DGSI.