107 interpellations, 36 000 manifestants en France et 5 000 à Paris à la mi-journée selon Matignon

Ce 1er décembre, à la mi-journée, le Premier ministre Edouard Philippe a fait le point sur la mobilisation des Gilets jaunes à Paris en France, avançant des chiffres en forte baisse par rapport au week-end dernier.

La journée de mobilisation des Gilets jaunes réunissait ce 1er décembre à midi moins de 36 000 manifestants dans toute la France et 5 500 à Paris où des heurts ont éclaté, à en croire les chiffres annoncés par le Premier ministre Édouard Philippe.

La première journée nationale d'action le 17 novembre avait rassemblé 282 000 personnes, et la deuxième 106 000 dont 8000 à Paris, selon les chiffres du même ministère de l'Intérieur.

En outre, la police a annoncé que 122 personnes avaient été arrêtées et qu'elle redoutait une infiltration de «l'extrême-droite» et de «l'extrême-droite». 65 individus auraient été blessés, dont 11 membres des forces de l'ordre.

Ces chiffres tendent à montrer une baisse de la mobilisation, alors que le mouvement gagne en soutien auprès des Français. Lancée par Priscillia Ludosky une pétition demandant la baisse des tarifs à la pompe a recueilli en six mois le soutien de plus d'un million de personnes.

Cette journée de mobilisation a été marquée par de nombreux incidents et par une situation globalement très tendue dans la capitale, même si les débordements semblent être le fait de groupes minoritaires et isolés. Aux alentours de midi, le rond-point de l'Étoile avait été évacué et était bloqué par un double cordon policier, repoussant les manifestants les plus virulents vers les avenues adjacentes où des barricades de fortune étaient dressées, ont constaté des journalistes de.

Lire aussi : Yves Blein (LREM) : «Il faut différencier casseurs professionnels» et manifestants