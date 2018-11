Marlène Schiappa annonce des mesures contre les violences homophobes

La secrétaire d'Etat chargée de la Lutte contre les discriminations a développé le 26 novembre en Conseil des ministres une première série de mesures contre les actes homophobes, en recrudescence en France.

La secrétaire d'Etat chargée de la Lutte contre les discriminations Marlène Schiappa a promis durant le conseil des ministres le 26 novembre des actions concrètes contre les actes «LGBTphobes», en forte augmentation en France.

«La peur, l'ignorance et la haine nourrissent l’homophobie : nous pouvoirs publics pouvons et devons lutter contre ce fléau par l’éducation et la répression. L’homophobie n’est jamais une opinion», a déclaré Marlène Schiappa dans un communiqué publié le 26 novembre. 11 premières mesures ont été détaillées, après plusieurs concertations avec des associations anti-homophobie, dont voici les principaux axes.

J’ai présenté ce matin en #ConseilDesMinistres les mesures d’urgence du gouvernement face à la recrudescence des actes homophobes et #LGBTphobes

Former police et gendarmerie à l'accueil des victimes d'actes homophobes

Des référents à l'accueil des personnes ayant subi des agressions anti-LGBT seront prévus dans tous les commissariats de police et brigades de gendarmerie. Ils bénéficieront de formations dédiées. Les préfets seront avertis par le ministre de l'Intérieur de la mise en œuvre des dispositions d’accueil et de recueil des plaintes. Les écoles publiques, de gendarmerie, de police, de magistrature et de formation des enseignants et éducateurs dispenseront des formations obligatoires contre les «LGBTphobies».

Sensibiliser contre les violences homophobes en milieu scolaire

Une campagne de sensibilisation sera diffusée dans les établissements scolaires à partir de janvier 2019. Les interventions en milieu scolaire des associations anti-homophobie seront encouragées par le ministère de l'Education nationale.

Muscler la lutte contre l'homophobie au niveau territorial

La Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, élargie à la lutte contre la haine anti-LGBT (DILCRAH), permettra d'agir contre l'homophobie et la trans-phobie au niveau territorial, en association avec les associations LGBT locales. La DILCRAH assurera en outre le suivi de la formation renforcée des forces de police et de gendarmerie.

Mobiliser la justice

Nicole Belloubet, ministre de la Justice, communiquera aux parquets «une circulaire rappelant l’arsenal législatif et pénal et mobilisant de manière accrue les pôles anti-discriminations contre les "LGBTphobies"», selon le communiqué.

En outre, un test pour évaluer la réactivité de Pharos, la plateforme de lutte contre les contenus haineux sera mis en place. Une campagne de sensibilisation nationale dans la presse et sur Internet sera activée en 2019, et un numéro d'écoute pour les personnes LGBT en Guadeloupe et en Martinique sera ouvert en début d'année 2019.

Le gouvernement réagit ainsi à la multiplication des agressions contre les homosexuels, gays, bi et trans en France, dont certaines, comme le passage à tabac de Guillaume Mélanie, le président d'Urgence homophobie à Paris ou les coups portés à Lyes Alouane à Gennevilliers, ont été fortement médiatisées ces derniers mois. Les plaintes faisant état d'une atteinte à caractère homophobe ont augmenté de 15% entre janvier et septembre 2018 par rapport à la même période l'an dernier.

