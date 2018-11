Des militants LR se sont-ils déguisés en gilets jaunes autour de Wauquiez devant les caméras ?

Selon Le Canard enchaîné, Laurent Wauquiez aurait eu recours à une petite mise en scène pour éviter d'être pris à partie par de vrais gilets jaunes face aux caméras : des militants LR auraient été invités à jouer un rôle pour l'occasion.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et leader des Républicains a-t-il mis en scène sa prestation télévisée devant les caméras des journalistes le 17 novembre dernier, en pleine mobilisation des gilets jaunes ? C'est ce qu'affirme Le Canard enchaîné du 21 novembre.

Ce jour-là, désireux de profiter de la grogne des Français pour soigner son image d'opposant à Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez avait rendez-vous avec les médias dans la ville du Puy-en-Velay (Haute-Loire). Vêtu d'un imperméable, celui qui peine encore à se poser en leader de la droite est alors apparu aux côtés de plusieurs individus qui portaient, eux, des gilets jaunes. Quelques jours plus tôt, il avait en effet annoncé qu'il soutenait la mobilisation contre la hausse des prix du carburant.

Seulement voilà, les politiques n'ont pas le vent en poupe – plusieurs proches de Laurent Wauquiez redoutaient un dérapage en direct, notamment à cause de la présence supposée de militants du Rassemblement national. Afin d'éviter d'être malmené devant les journalistes, un dispositif aurait alors été pensé par l'équipe du président de LR : «Des militants et militantes du coin ont été convoqués pour jouer les gilets jaunes au Puy-en-Velay, à l'heure prévue», explique Le Canard enchaîné.

Face à la caméra, Laurent Wauquiez s'est ainsi entretenu avec plusieurs gilets jaunes. «Les gens qui sont ici, c'est une France modeste, c'est souvent la France des classes moyennes», a déclaré celui qui a été membre de tous les gouvernements de François Fillon entre 2007 et 2012. «Ce sont des gens pour lesquels ça devient de plus en plus difficile : stop !», a-t-il ajouté.

