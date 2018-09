Sondage : Sarkozy, Bertrand, Juppé, Philippe ou Le Pen incarneraient mieux la droite que Wauquiez

Alors que Nicolas Sarkozy conserve la plus forte crédibilité selon un sondage, Laurent Wauquiez n'est que la sixième personnalité qui incarne le mieux la droite selon les Français, ex-æquo avec Nicolas Dupont-Aignan.

Laurent Wauquiez semble avoir bien du mal à s'imposer dans le paysage politique ainsi que dans sa propre famille politique, malgré ses efforts pour incarner un réel leadership au sein de son parti et ses tentatives de rallier à lui l'électorat du Rassemblement national (RN). Selon un sondage Ifop pour le JDD dont les résultats sont publiés ce 9 septembre, le chef de file des Républicains n'est que la sixième personnalité incarnant le mieux la droite pour les Français.

Seuls 41% des personnes interrogées estiment en effet que le président des Républicains incarne le mieux la droite. Le résultat n'est guère plus encourageant parmi les sympathisants de droite. Ceux-ci sont 57% à être du même avis.

Aux yeux des Français, Nicolas Sarkozy semble conserver une crédibilité très forte, en dépit de son échec à la primaire de la droite en 2016 et de son retrait officiel de la vie politique. Près de six Français sur dix juge que l'ancien président de la République incarne le mieux la droite (58%), ce qui le place en première position, à égalité avec Alain Juppé. Chez les sympathisants de droite, Nicolas Sarkozy devance toutefois de très loin l'ex-Premier ministre (93% contre 69%).

Plus surprenant : Xavier Bertrand arrive en seconde position (52%) et même en troisième position (70%) chez les seuls sympathisants de droite. Le président de la région des Hauts-de-France avait pourtant quitté les Républicains dès le lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Il devance même Valérie Pécresse (46%), qui tente pourtant de se poser en première concurrente à Laurent Wauquiez au sein des Républicains.

Ce dernier se voit également dépassé par plusieurs autres personnalités qui ne sont pourtant pas membres de son parti. Le Premier ministre Edouard Philippe (46%) ou la présidente du RN Marine Le Pen (42%) incarneraient mieux la droite aux yeux des Français que le chef de file des Républicains, qui fait à peine jeu égal avec Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France (41%).

Si les thèmes portés par Laurent Wauquiez continuent de diviser dans son propre camp, ces résultats semblent toutefois indiquer que la ligne politique suivie par ce dernier est au moins autant remise en cause par les Français que sa capacité à l'incarner. La présence dans ce classement de personnalités aux idées aussi différentes qu'Alain Juppé ou Marine Le Pen témoigne également de la difficulté pour la droite de s'identifier à des idées précises et communes et à retrouver une unité après l'éclatement politique provoqué par la victoire d'Emmanuel Macron il y a plus d'un an.

