Edouard Philippe sur les «gilets jaunes» : «Ce n'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap»

Alors que la mobilisation des «gilet jaunes» contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d’achat s’est poursuivie ce 18 novembre, le Premier ministre s'est exprimé dans le journal de France 2.

Au lendemain de la mobilisation des «gilets jaunes» à travers la France, Edouard Philippe était l'invité de Laurent Delahousse sur France 2 le 18 novembre à 20h. Le Premier ministre a assuré que l'exécutif avait entendu et compris les revendications portées par les manifestants. «On a entendu [...] de la colère mais on a aussi entendu de la souffrance, l'absence de perspectives. l'idée que les pouvoirs publics, depuis longtemps, ne répondaient pas au sentiment [...] d'abandon», a affirmé le Premier ministre.

Néanmoins, le locataire de Matignon a fait savoir que le gouvernement ne reculerait pas, en matière de fiscalité énergétique : «Le cap il est bon et nous allons le tenir. C'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap.»En outre, Il a assuré que certaines revendications des manifestants cadrent avec les promesses du gouvernement, et notamment selon lui le «ras le bol fiscal». Le Premier ministre promet que son gouvernement va baisser les impôts et les taxes. Dans ce sillage, il a rappelé son gouvernement avait annoncé le 14 novembre des aides de l’ordre de 500 millions d’euros afin de répondre aux protestations sur la hausse des prix des carburants et du fioul. Une «super prime» à la conversion automobile d'un montant de 4 000 euros destinés aux 20% des foyers les plus modestes et un élargissement des indemnités kilométriques font notamment de ces aides.

#GiletsJaunes : L'un des citoyens qui avait appelé à manifester le 17 novembre à #Paris, appelle à un nouveau rassemblement Place de la Concorde le 24 novembre



⚡️EN CONTINU :

➡️ https://t.co/h9IvMp6FxSpic.twitter.com/Of6DMSwRiL — RT France (@RTenfrancais) 18 novembre 2018

Le 17 novembre, la mobilisation des «gilets jaunes» a rassemblé près de 290 000 personnes en France, selon les chiffres du gouvernement, afin de protester contre la hausse du prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Ce 18 novembre, la mobilisation s'est poursuivie avec moins d'ampleur. Les protestataires ont ralenti la circulation en organisant des barrages filtrants sur plusieurs axes routiers de l'Hexagone.

Le soir du 18 novembre, ni Emmanuel Macron ni le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ne s'étaient exprimés sur le mouvement.

Détails à suivre...