Trump annule sa visite d'un cimetière américain à cause de la pluie, Twitter s'enflamme

Serait-ce la crainte de défaire les brushings du couple présidentiel qui a conduit à l'annulation du déplacement de Donald et Melania Trump au cimetière américain de Bois Belleau ? La Maison-Blanche invoque des raisons «logistiques».

Les 7 876 soldats américains morts au combat en 1918 vont devoir attendre pour leur hommage présidentiel. Le président américain Donald Trump a annulé le 10 novembre un déplacement prévu au cimetière américain de Bois Belleau, dans le nord de la France, en raison du mauvais temps, a annoncé la Maison-Blanche. Une visite pourtant hautement symbolique lors de ce voyage en France visant à commémorer la fin de la Grande guerre. «Le déplacement du président et de la Première dame au cimetière américain Aisne-Marne a été annulé pour des raisons de programme et de logistique liées au temps», a fait savoir la Maison-Blanche.

Donald Trump devait se rendre dans ce cimetière situé dans le département de l'Aisne, à une centaine de kilomètres au nord-est de Paris, à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One. Une nécropole, concession américaine depuis 1922, la statue d'un Marine ainsi qu'un musée de la Mémoire ont été érigés à Belleau, village de 140 habitants.

En mai 1918, une offensive allemande marqua le début de la 2e bataille de la Marne. L'état-major français demande alors à la 2e division d'infanterie américaine (DIUS), surnommée l'Indianhead à cause de son badge à l'épaule représentant une tête d'indien, d'intervenir. En juin, cette division parvient à stopper l'avancée allemande au prix de très lourdes pertes, avec 7 876 morts, blessés et disparus et des combats au corps à corps ou à la mitrailleuse.

«Il insulte sa propre armée...»

Pourtant, sur son compte Twitter, l'ambassade des Etats-Unis en France écrivait le 9 novembre : «L’un des lieux de mémoire les plus importants pour les Marines est le Bois Belleau, dans la Marne, où ils remportèrent l’une de leurs batailles les plus héroïques, du 1er au 26 juin 1918.»

J-1 #Armistice Aujourd’hui, les @USMC fêtent leur 243ème anniversaire. L’un des lieux de mémoire les plus importants pour les Marines est le Bois Belleau, dans la Marne, où ils remportèrent l’une de leurs batailles les plus héroïques, du 1er au 26 juin 1918. #11DaysToArmisticepic.twitter.com/OmEejPPH5E — U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) 10 novembre 2018

Cette annulation impromptue a largement fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

#Trump annule l’hommage aux soldats américains au cimetière du bois Belleau car... il pleut. On croit rêver ! — Stéphane Lamy 🇪🇺 (@StephaneLamy_) 10 novembre 2018

"En avant, vous vous croyez donc immortels ?"

Sergent du Corps des marines, bataille de Bois-Belleau, 1918

"En arrière, il pleut, je ne le sens pas" Donald Trump, renonçant à se rendre au cimetière de Bois-Belleau, 2018 — Michel Goya (@Michel_Goya) 10 novembre 2018

🤵🏼Monsieur Trump, cet après-midi c’est la visite du cimetière américain de Bois Belleau ..



👱🏻‍♂️ Na ! Ze viens po ! pic.twitter.com/Oqk8PhwjYX — Jade.Bekhti (@Jade_Bekhti) 10 novembre 2018

Il insulte sa propre armée... La bataille de Bois Belleau est hautement emblématique pour les militaires US. Ils ont même baptisé un de leur porte avions à l'époque de la Guerre du Pacifique Bois Belleau. Ne pas y aller est une faute politique grave... — Bokonon (@Bokonon741) 10 novembre 2018

donc Trump arrive vendredi soir, repart demain, et ne passe même pas à Bois Belleau pour saluer les soldats américains morts en 14/18 ?

il est venu pour quoi en fait ? parce qu'à part la pollution que son déplacement a généré, je ne vois pas.. — Véronique Kwasniewski (@OUPSI) 10 novembre 2018

annulation de #Trump au Bois Belleau à cause de la météo : j'aurais bien voulu te voir dans les tranchées: "j'attaque pas il y a de la boue et du vent; ma mèche va pas tenir" — teugnol (@teugnol) 10 novembre 2018

Donald Trump, qui est à Paris pour le week-end afin de participer aux commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, n'a donc rien d'autre au programme samedi jusqu'au dîner au Musée d'Orsay en compagnie, entre autres, du président français Emmanuel Macron, de la chancelière allemande Angela Merkel et du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Lire aussi : Rétropédalage ? Défense européenne, OTAN... Macron met de l'eau dans son vin face à Trump