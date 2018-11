«On nous a dit de faire des start-ups, on fait une start-up !» : découvrez Enlysée (ENTRETIEN)

RT France a rencontré le fondateur de «la boutique parodique officielle du ruissellement» : Enlysée.fr. Préférant garder l'anonymat, celui qui souhaite être appelé «Manu» a décrit les objectifs de sa jeune start-up.

Le 31 mai, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Patrick Strzoda, déposait la marque «Elysée - Présidence de la République», dans le but de commercialiser des goodies liés au palais présidentiel et à la présidence. Près de quatre mois plus tard, un curieux compte faisait son apparition sur le réseau social Twitter, se présentant ainsi : Enlysée.fr, La boutique parodique officielle du ruissellement.

En faisant dérouler les derniers tweets du compte, apparaissent rapidement quelques objets commercialisés par le site parodique. Multipliant les références au discours du locataire de l'Elysée, la boutique propose ainsi un T-shirt portant l'inscription «Gaulois réfractaire», un mug «Traverser la rue» ou encore un sac «Je coûte un pognon de dingue»... Autant de produits qui ont permis à la petite structure d'écouler près de 3 000 commandes depuis son lancement.

Les objectifs de «Manu», fondateur d'Enlysée.fr

RT France a rencontré le fondateur d'Enlysée.fr – qui a tenu à se présenter sous le nom de «Manu».

Résumant sa démarche, Manu a expliqué que les recettes générées par son activité permettaient à Enlysée.fr d'aider les personnes en difficulté, notamment «à travers le soutien d'associations venant en aide aux personnes à la rue et aux migrants».

On nous a dit de faire des start-ups, on fait une start-up.

Ironisant sur certaines promesses d'Emmanuel Macron, le fondateur d'Enlysée.fr a affirmé soutenir la politique annoncée par le président de la République française : «C'est lui qui a dit l'année dernière : "cet hiver, plus personne dehors, ni dans la rue, ni dans les bois". On ne fait que l'aider.» Et «Manu» d'ajouter, sur le thème de l'entrepreneuriat, une thématique chère au président de la République et au parti La République en marche (LREM) : «On nous a dit de faire des start-ups, on fait une start-up, on lève des fonds.»

