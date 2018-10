Grand Orient de France : Jean-Luc Mélenchon pourrait être suspendu de son obédience maçonnique

Le leader insoumis serait visé par une procédure exceptionnelle de suspension du Grand Orient de France. En cause notamment, son altercation avec les forces de l'ordre et un vice-procureur en marge des perquisitions au siège de son parti.

Selon les informations de L'Express, le conseil de l'Ordre du Grand Orient de France (GODF), la première obédience maçonnique française en termes de membres (53 000 individus), aurait pris la décision de lancer une procédure interne visant Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise (LFI) et plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle française.

C'est son comportement envers des représentants de la justice, de la police ainsi que des journalistes lors de la perquisition à son domicile et au siège de son parti ce 16 octobre qui est pointé du doigt par ses frères. La justice interne du GODF devra statuer sur une suspension temporaire de l'ancien sénateur socialiste, une procédure «rarissime» selon L'Express.

Comme Jean-Luc Mélenchon est connu de longue date comme étant franc-maçon, le GODF redoute en effet que ses récents agissements ne rejaillissent sur la réputation de l'institution. Les images de la perquisition à l'intérieur du siège de LFI, où on voyait notamment Jean-Luc Mélenchon tenir tête aux forces de l'ordre et bousculer un vice-procureur de Paris, avaient été largement diffusées. Le GODF, classé à gauche, est «connu pour son attachement aux valeurs de la République, chères aux magistrats et aux policiers», explique en outre le quotidien pour justifier cette saisine.

L'obédience franc-maçonne s'appuierait à la fois sur l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon pour «menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire» et «violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique», et sur la plainte de Radio France relative aux propos du député des Bouches-du-Rhône à l'égard des journalistes du média public.

Le magazine révèle enfin que le «cas Mélenchon» a suscité le débat au sein du GODF. Une quarantaine de membres auraient ainsi fait pression sur l'exécutif du GODF afin qu'il s'en saisisse. Cependant la décision de lancer la procédure de suspension aurait finalement été prise à la majorité de 30 voix contre trois. Les juges internes au GODF devraient donc se réunir dans les deux mois. Néanmoins, ceux-ci, indépendants, ne sont pas tenus d'accéder à la requête de l’exécutif de l'obédience. Jean-Luc Mélenchon devrait en tout état de cause être invité à présenter sa défense.

