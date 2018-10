Lyon : Eric Zemmour donnera une conférence à l'Institut d'études fondé par Marion Maréchal

En pleine tournée promotionnelle pour son nouveau livre «Destin français», le polémiste Eric Zemmour fera un détour par l'Institut de Sciences sociales économiques et politiques de Marion Maréchal à Lyon pour y donner une conférence.

Déprogrammé d'On est pas couché, une émission télévisée dont il a grandement participé à la popularité, après avoir défrayé la chronique en qualifiant le prénom de l'animatrice Hapsatou Sy d'«insulte à la France», le polémiste Eric Zemmour n'en a pas moins une actualité chargée.

Actuellement en tournée promotionnelle pour présenter son livre Destin français, l'écrivain sera, selon L'Obs invité à Lyon le 14 novembre à l'Institut de Sciences sociales économiques et politiques (Issep), l'école fondée par Marion Maréchal. Une prise de choix pour l'ancienne députée qui ambitionne avec son projet de former une «nouvelle élite politique et économique» et compte par ces conférences «créer des liens avec la société civile».

Eric Zemmour succède à l'essayiste Laurent Obertone, dont la conférence a fait salle comble, le 10 octobre. Il se rendra auparavant, dans le cadre de sa tournée, à Béziers, la ville que dirige Robert Ménard, pour une séance de dédicaces. Exercice qui avait mobilisé en septembre pas moins de vingt policiers pour assurer sa sécurité. Le Comité d’Action Autonome de la Sorbonne ayant promis de perturber la venue du polémiste dans la Nouvelle Libraire, une librairie de droite située en plein Quartier latin, qui a depuis fait l'objet de plusieurs attaques de groupes violents classés à gauche.

#zemmour sort sous escorte de la librairie où il dedicassait son livre pic.twitter.com/OY49a1UeTi — Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 26 septembre 2018

Lire aussi : Marion Maréchal-Le Pen lance son école à Lyon pour former une élite loin de «l'entre-soi parisien»