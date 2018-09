Les atteintes physiques contre les agents de la RATP et les voyageurs en forte hausse en 2017

Les atteintes physiques contre les agents de la RATP ont considérablement augmenté en 2017 (+24%). Une triste tendance qui s'applique également aux voyageurs (+20%), notamment en raison de la forte hausse des vols avec violence (+55%).

Selon un rapport interne et confidentiel auquel France 2 a eu accès, les violences auxquelles font face les agents de la RATP et les usagers connaissent une progression inquiétante. Dans l'édition de son 20h du 21 septembre, France 2 a dévoilé les chiffres marquant cette tendance : les atteintes physiques contre les agents de la RATP ont augmenté de 24% en 2017 par rapport à l'année précédente, et celles contre les voyageurs de 20%.

1 230 atteintes physiques contres les agents ont été dénombrées en 2017, dans ce rapport qui date de juillet 2018, soit le niveau le plus élevé de ces six derniers années. Dans le détail, les contrôleurs (29%) et les conducteurs (28%) sont les plus touchés parmi les agents. La hausse des violences contre les contrôleurs est d'ailleurs considérable, puisqu'elle a été de 54% en un an. Les faits d'outrage et de menaces ont en outre également progressé, bien que moins sensiblement (+3%).

En ce qui concerne les voyageurs, un total de 6 470 faits de violences à leur encontre a été recensé en 2017. Cette hausse s'explique notamment par la flambée des vols avec violence : +55% en 2017 sur le réseau de transport francilien. En revanche, les vols à la tire sont en baisse de 9%.

