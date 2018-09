Pas de travail en France ? Pôle emploi propose aux chômeurs de s'exiler en République tchèque

Avec son programme «Czech emploi», l'agence française propose non pas aux chômeurs de traverser la rue pour retrouver une occupation professionnelle, à l'instar du président de la République, mais bien de traverser l'Europe... Pour 1 500 euros bruts.

Pôle emploi ne manque pas d'idées pour les chômeurs français. Avec son programme baptisé «Czech emploi», l'agence propose en effet à ses candidats d'aller trouver du travail en République tchèque où ils pourront accéder à l'emploi plus rapidement. «150 offres sont ouvertes aux Français chaque jour», fait savoir l'agence.

La République tchèque pourrait ainsi offrir jusqu'à 250 000 postes aux audacieux qui voudraient se lancer dans l'aventure d'une relocalisation, sans même devoir apprendre à parler la langue du pays, comme le fait savoir un attaché de l'ambassade tchèque en France. Cité par Le Parisien, ce dernier précise également les prétentions salariales à la clef : «1 500 euros brut par mois ça paraît peu, mais la vie est 40% moins chère qu’en France.»

La République tchèque affiche un insolent taux de chômage de 2,4% et environ 500 entreprises françaises s'y sont implantées. Pôle emploi reconnaît cependant que cette destination est méconnue, la mobilisation du public sur cette destination n’est pas spontanée et demande un réel investissement dans l’information sur les conditions de vie et de travail, le marché de l’emploi et les différences culturelles.»

Une proposition qui fait écho à la récente sortie du président de la République Emmanuel Macron, le 16 septembre, qui, s'adressant à un chômeur, a asséné : «Je traverse la rue, je vous en trouve [du travail].» Quand traverser la rue ne suffit plus, faut-il prendre l'avion ?

