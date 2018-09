L'ancien patron du Grand Palais a-t-il dilapidé 410 000 euros en taxi en cinq ans ?

Selon Le Canard enchaîné, un rapport confidentiel de la Cour des comptes épingle les notes de taxi de Jean-Paul Cluzel. Il serait également question d'une location de limousine pour plus de 410 000 euros. L'intéressé réfute ces accusations.

L'ancien président du Grand Palais (de janvier 2011 à janvier 2016), Jean-Paul Cluzel, a récusé le 18 septembre les assertions du Canard enchaîné, qui, en s'appuyant sur un rapport confidentiel de la Cour des comptes, lui impute des notes de taxis excessives et la location d'une limousine à grands frais.

L'hebdomadaire satirique paru ce 19 septembre affirme : «Cluzel a claqué 410 000 euros en cinq ans en location de limousine et frais de taxi.» L'hebdomadaire ajoute qu'en 2014, «95 090 euros ont été dépensés, soit près de 8 000 euros par mois» par l'ancien patron du Grand Palais, en poste entre janvier 2011 et janvier 2016.

Record : 410 000 euros de frais de limousine et de taxis pour l'ex numéro 1 du Grand Palais, Jean-Paul Cluzel — @canardenchaine (@canardenchaine) 18 septembre 2018

Citant ce rapport confidentiel adopté le 15 mars et consacré à l'établissement public Réunion des Musées nationaux - Grand Palais, le Canard affirme en outre que la facture de la rénovation du Grand Palais est «en train d'exploser», victime d'une «dérive astronomique». «[Elle vient d']augmenter de 75 millions d'euros, pour atteindre 541 millions d'euros», avance encore le journal satirique.

Dérive astronomique

De son côté, Jean-Claude Cluzel défend son bilan. «Le Canard me reproche d'avoir eu pour les besoins du service [...] une voiture qu'il qualifie de limousine et un chauffeur. Ainsi que d'avoir engagé des frais de taxis pour un montant extravagant [...] Je n'ai jamais utilisé ce chauffeur à des fins personnelles», a-t-il réagi, interrogé par l'AFP. «Ce chauffeur [...] servait également pour les membres de la direction, les artistes, collectionneurs et invités, et pour le transport des plis», a encore affirmé Jean-Claude Cluzel, ajoutant que, selon lui, la «limousine» citée par le Canard était une Peugeot 508. De fait, ce véhicule n'est qu'une berline, mais plutôt haut de gamme...

