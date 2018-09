Marche pour le climat : des centaines de manifestants défilent à paris

Une Marche pour le climat est organisée ce 8 septembre dans plusieurs villes de France afin d'exiger des gouvernements qu'ils luttent contre le réchauffement climatique. Plus de 100 actions sont prévues en France, près de 1 000 dans le monde.

Une Marche pour le climat est organisée ce 8 septembre dans plusieurs villes de France. A l'origine de cette initiative, une pétition signée par plus de 100 000 personnes en réaction à la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, qui avait appelé à un «sursaut». Rédigée «sous le coup de l'émotion», cette pétition lancée sur change.org par Mathieu Hestin, consultant en développement durable de 35 ans, a essaimé à travers toute la France avec plus d'une vingtaine de rassemblements annoncés.

