10e édition des Gay games : le village associatif de l'événement a été inauguré à Paris (IMAGES)

La capitale française accueille la 10e édition des Gay games. Fière de recevoir «l'un des plus grands événements sportifs et culturels au monde», Anne Hidalgo a expliqué que l'organisation de l'événement avait nécessité plus de cinq ans d'engagement.

«Plus de 10 300 participants inscrits et plus de 40 000 visiteurs attendus, venus de 80 pays différents» : la ville de Paris accueille, du 4 au 12 août 2018, pour la première fois, la 10e édition des gay games, qu'elle a décrit sur son site comme «l'un des plus grands événements sportifs et culturels au monde». Les gay games sont présentés par ses organisateurs comme «un événement sportif et culturel ouverts à toutes et à tous», dont l'objectif est de promouvoir des valeurs de tolérance. La première édition s'est déroulée en 1982 à San Francisco. Après avoir remis le couvert quatre fois aux Etats-Unis, l'événement s'est également invité au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Allemagne.

Activités aquatiques, sports collectifs, danse, pétanque ou encore cyclisme : 36 activités sportives se dérouleront dans différents sites prévus au sein de la capitale française. Côté culturel, la ville de Paris a annoncé la tenue de 14 événements, dont un grand bal, des cafés philosophiques, des randonnées, des pom-pom girls, un parcours cinéma ou encore des conférences.

Dans la matinée du 4 août, le village associatif dédié à l'événement a été inauguré en présence des différents partenaires dont la mairie de Paris, représentée par Anne Hidalgo, la première édile.

#Village - Inauguration officielle du village des #GayGames avec l'ensemble de nos partenaires : la ville de @paris, les instances politiques, et nos embassad.rices.eurs ! 🤗



⏰ D'autres surprises vous attendent tous les jours de 10:00 à 22:00 😉#AllChampions • #AllEqual

La maire de Paris a souhaité rendre hommage aux «milliers de Parisiennes et de Parisiens bénévoles» qui ont participé à l'organisation de l'événement, soulignant ainsi : «Les gay games, c'est plus de cinq ans d'engagement et de travail passionné».

Les #GayGames, c'est plus de 5 ans d'engagement et de travail passionné de la part de dizaines, puis de centaines, puis de milliers de Parisiennes et de Parisiens bénévoles ! Merci à eux et tout particulièrement à @ManuelPicaud et @PascaleReinteau ! #Paris2018

Présente à la cérémonie d'ouverture, la ministre des sports, Laura Flessel, s'est, entre autres, félicitée du «premier grand événement international organisé en France depuis l'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024».

1er grand événement international organisé en France depuis l'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les #GayGames vont permettre à la France de briller et de faire passer des messages de solidarité, de respect, de performance et de joie #AllEqual#ExAequo

«C'est un grand événement de sport pour tous, quel que soit son âge, son origine, son orientation sexuelle, son genre. Le sport rassemble !», a commenté sur son compte Twitter le Comité d'organisation des Jeux olympiques & paralympiques de Paris 2024.

Participez ! #Paris2018 et les #GayGames, c'est un grand événement de sport pour tous, quel que soit son âge, son origine, son orientation sexuelle, son genre. Le sport rassemble ! 🥇🇫🇷



➡️https://t.co/70KaAcftjN#AllChampions#AllEqualpic.twitter.com/sQrxYwbRwi — Paris 2024 (@Paris2024) 4 août 2018

L'association SOS Homophobie pour sa part commencé à diffuser des photos de l'événement sur les réseaux sociaux.

Inauguration ce matin à la fraîche du village associatif des #GayGames par les officiels et les associations de lutte contre les discriminations ! #LGBT@paris2018

Comme l'a rapporté Jean-Luc Romero, élu du XIIe arrondissement de Paris, des enseignes se sont parés des couleurs arc-en-ciel.

Au delà de la capitale française, l'événement semble avoir investi les réseaux sociaux, à l'image du hashtag #GayGames qui se hisse dans le top des tendances France sur Twitter.

