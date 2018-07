Congrès de Versailles : Emmanuel Macron devant les députés et les sénateurs (EN CONTINU)

Emmanuel Macron réunit les députés et les sénateurs en Congrès ce 9 juillet, à Versailles, pour la deuxième fois de son quinquennat. Responsables politiques d'opposition, de droite comme de gauche, semblent résolus à perturber l'événement.

Ce 9 juillet, des députés et des sénateurs se rendront au château de Versailles, afin de participer au Congrès organisé par le président de la République, Emmanuel Macron. Très critiqué par l'opposition, le chef de l'Etat fait face à un boycott de la part de La France Insoumise et de certains députés Les Républicains. En cause notamment, la réforme constitutionnelle qu’appelle de ses vieux Emmanuel Macron. Le coût de ce Congrès, qui ne donnera lieu à aucun vote, est également pointé du doigt.

