Les internautes se mobilisent pour libérer Nicolas Hulot, «détenu au sein du gouvernement»

Une pétition satirique lancée par des animateurs radio, exigeant la libération du ministre contesté Nicolas Hulot et «sa réintroduction immédiate dans son milieu naturel», rencontre un grand succès, particulièrement chez les écologistes.

Les animateurs et humoristes de France inter Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice et Alex Vizorek ont monté un «Front de Libération de Nicolas», une initiative sarcastique destinée à libérer le ministre de la Transition écologique et solidaire, qu’ils estiment «détenu en captivité au sein du gouvernement». Ils ont lancé le 26 juin une pétition adressée au président Emmanuel Macron et au Premier ministre Edouard Philippe, celle-ci a recueilli plus de 3600 signatures en une seule journée.

«Ses convictions subissent une torture inacceptable !», se désole le trio dans une vidéo, déguisé en carotte, abeille et pingouin. «Nucléaire, huile de palme, glyphosate, etc... La liste est longue, sur le traitement dégradant infligé à ses idées», lancent les humoristes. «Nous réclamons donc la libération de Nicolas Hulot et sa réintroduction immédiate dans son milieu naturel », réclament-ils.

Ils invitent les partisans de la cause à communiquer avec les hashtags #FreeNicolas ou #BringBackOurNico.

L’interdiction du #glyphosate ne sera pas inscrite dans la loi, la classe politique s'indigne

➡️ https://t.co/fxwWFvmFbrpic.twitter.com/VfvJVDpzjP — RT France (@RTenfrancais) 29 mai 2018

De nombreux militants écologistes et autres vegans ont relayé cette pétition.

🚨👨🏼‍✈️Plus de 360 jours de détention pour @N_Hulot au @Min_Ecologie, ne l’oublions pas ⛓ Signez la pétition pour qu’il retrouve ENFIN son biotope ! #FreeNicolasHulot#BringBackOurNicohttps://t.co/uBQDJ81WNh — PatsyStone (@Le_Changement_) 27 juin 2018

Rejoignez le front de libération de @N_Hulot



Signez la pétition #FreeNicolasHulot pour qu'il soit réintroduit dans son Biotopehttps://t.co/d4Wwakht5I



Pour garantir leur sécurité, ne dévoilez pas le nom des initiateurs @Charlineaparis@alexvizorek@GMeurice#Glyphosatepic.twitter.com/GtOxTWD85G — Maxime Combes (@MaximCombes) 27 juin 2018

Voilà déjà plus d’un an que Nicolas Hulot est détenu en captivité au sein du gouvernement.

Libérez Nicolas Hulot !https://t.co/5VwphmZYRb#FreeNicolasHulot@N_Hulot — Passerelle Eco (@passerelleco) 27 juin 2018

Jugé très décevant sur les dossiers phares de l'écologie, il est accusé de céder au poids des lobbies. La non-inscription dans la loi de l’interdiction du glyphosate a fait essuyer au ministre de l'Ecologie le vent de critiques d’une grande partie de la classe politique.

Lire aussi : Intégrer l'environnement à la Constitution, inutile ? Pour Sauvons le climat, «il faut des actions»