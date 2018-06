Banksy débarque à Paris et dénonce la politique migratoire de la France avec l'emblème nazi

Six fresques, attribuées à Banksy, ont été découvertes dans Paris. Sur l'une d'elles, on peut voir une dénonciation virulente de la politique du gouvernement sur les migrants. L'œuvre a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

L'artiste urbain Banksy est connu dans le monde entier pour peindre sur les murs des villes des fresques, souvent imprégnées d'engagement politique. Entre le 22 et le 24 juin, six fresques ont été découvertes dans Paris et peuvent, par leur style, être authentifiées comme des créations de Banksy. Ce serait alors la première incursion de l'artiste dans le street-art parisien.

Banksy est pour la 1ère fois à Paris. Déjà 5 œuvres découvertes depuis 2 jours. pic.twitter.com/7Bqeegznsc — Paul CORDINA (@pcordina) 23 juin 2018

street art (2018) par Banksy, rue du Mont Cenis près de la station de métro Lamarck-Caulaincourt #Paris#Francepic.twitter.com/xDl1dV6p9t — Domi (@minouche64) 24 juin 2018

Sur l'une d'elles, porte de la Chapelle à proximité d'un ancien centre de réfugiés, on peut voir le portrait d'une jeune fille noire taguant la croix gammée nazie. Des politiques, comme la conseillère régionale du Parti communiste Céline Malaisé ou l'ancien proche conseiller de François Hollande, Gaspard Gantzer ont diffusé le tag sur les réseaux sociaux.

#banksy est de passage à #Paris et, porte de La Chapelle, avec ce pochoir choc d’une jeune fille couvrant d’une innocente tapisserie rose une croix gammée, il a un message à nous faire passer sur les migrants #PARIS#ParisiennesParisienspic.twitter.com/CplLD4hhYp — Gaspard Gantzer (@gaspardgantzer) 23 juin 2018

Comme l'affirme le journal Le Monde, le message pourrait faire référence à plusieurs décisions du gouvernement français : la circulaire de Gérard Collomb sur le recensement des migrants, la loi Asile et immigration portée par le même ministre de l'Intérieur, l'inaction de la France et d'Emmanuel Macron sur le sort des migrants transportés sur le navire de l'Aquarius ou encore le rapport Oxfam qui dénonce l'attitude des policiers français avec les migrants.

Les Parisiens tentent encore de découvrir si d'autres pochoirs n'ont pas été cachés dans la capitale, avec, peut-être, d'autres messages aussi explicites.

Lire aussi : Les migrants de Calais gagnent leur vie avec le graffiti de Steve Jobs dessiné par Banksy (VIDEO)