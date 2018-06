Virginie Calmels, évincée de la direction de LR après ses critiques répétées contre Laurent Wauquiez

Après avoir attaqué frontalement Laurent Wauquiez, la numéro deux du parti Les Républicains (LR) Virginie Calmels, a été démise de ses fonction et remplacée par l’ancien ministre délégué aux Affaires européennes de Nicolas Sarkozy, Jean Leonetti.

Laurent Wauquiez a décidé de mettre fin ce 17 juin aux fonctions de Virigine Calmels, vice-présidente déléguée du parti Les Républicains (LR). Plus tôt, dans un entretien publié dans Le Parisien, elle avait une nouvelle fois épinglé le président du parti, l’accusant notamment d’être «uniquement là pour défendre sa propre ligne».

«La dérive continue dans le jeu personnel n’était plus acceptable», a déclaré un membre de l’entourage de Laurent Wauquiez pour expliquer cette décision. La première adjointe d’Alain Juppé à Bordeaux, qui avait apporté en septembre son soutien au président de la région Rhône-Alpes alors candidat à la présidence du parti, a pris ses distances après la publication d’un tract intitulé Pour que la France reste la France, présenté par la présidence du parti le 4 juin lors d’une conférence de presse. Elle avait alors qualifié le tract d'«anxiogène» et «déséquilibré» et évoqué un «dysfonctionnement» au sein du parti.

Son successeur, Jean Leonetti était devenu président du Conseil national, organe censé fixer les orientations politiques du parti, après l'élection de Laurent Wauquiez à la présidence en décembre 2017.

Communiqué de presse :

« Après consultation de l’équipe dirigeante, Laurent Wauquiez, Président des Républicains, nomme Jean Leonetti, Maire d’Antibes et Président du Conseil national, Vice-Président délégué des Républicains. » — les Républicains (@lesRepublicains) 17 juin 2018

Il est par ailleurs à la tête du Conseil des sensibilités, instance récemment créée par LR dont la mission est de favoriser le dialogue entre les différentes sensibilités qui existent au sein du parti.

