«Les Français n’ont pas envie que leur pays change» : malgré la polémique, Wauquiez assume son tract

Le tract des Républicains intitulé «Pour que la France reste la France», et qui doit être distribué les 9 et 10 juin, suscite une grande polémique depuis quelques jours. Lors d'un Facebook Live, le 9 juin, Laurent Wauquiez a dit assumer son tract.

Lors d'un Facebook Live diffusé le 9 juin, le président du parti Les Républicains (LR), Laurent Wauquiez, a affirmé qu'il assumait totalement le tract intitulé «Pour que la France reste la France». Distribué le week-end des 9 et 10 juin, il a créé une vive polémique au sein de son parti, mais en dehors aussi.

«Je l’ai choisi moi-même, on l’a partagé avec notre équipe et je l’assume totalement parce que je pense que c’est une question essentielle», a ainsi déclaré le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a également exprimé son étonnement face à une telle polémique : «Le débat politique est devenu tellement aseptisé qu’on a maintenant des politiques qui ne disent plus rien et qui sont complètement déconnectés de la réalité. J’ai été ahuri de voir que cette phrase a généré un débat, et même une polémique.»

Sur le fond, Laurent Wauquiez affirme que l'identité est un thème qui préoccupe. «C’est pourtant une question que beaucoup de Français se posent : où en est l’identité de notre pays ? Est-ce qu’on va continuer à assister en silence au fait que notre pays change de nature ? Est-ce qu’on va continuer à accepter qu’une minorité dicte sa loi à la majorité ? Est-ce qu’on va laisser petit à petit notre pays se faire gangréner par les revendications de l’intégrisme islamiste ?», s'est demandé le président des Républicains.

Et d'ajouter : «Ces questions-là, je vois bien que les Français, ça les hante. Et ils ne sont pas racistes pour autant. Ils n’ont juste pas envie que leur pays change. Alors oui, je continuerai à le dire. Et je n’ai pas du tout l’intention de baisser pavillon sur cette question. Parce que pour moi c’est la question centrale, [...] celle des valeurs, de l’avenir qu’on veut pour notre pays, ce qu’on lui propose.»

Depuis sa diffusion, le tract de LR fait polémique. En cause, la récupération d'un slogan utilisé à de nombreuses reprises par le Front national (FN), aujourd'hui Rassemblement national (RN).

