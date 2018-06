Macron et Le Pen incarnent mieux la droite que Wauquiez selon un sondage

Une enquête révèle que les Français considèrent Emmanuel Macron et Marine Le Pen comme les personnalités incarnant le mieux la droite. Laurent Wauquiez, quant à lui, est dépassé.

Les clivages politiques changent progressivement. Nul doute, l'OPA d'Emmanuel Macron sur la droite fait son effet. Elle est la conséquence de deux facteurs : la politique menée par son gouvernement (réforme du droit du travail, privatisations, suppression d'emplois dans la fonction publique) et l'organisation de son gouvernement autour de son Premier ministre Edouard Philippe (ancien Juppéiste), de son ministre du Budget, Gérald Darmanin (ancien Sarkozyste) et de son ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire (ancien électeur assumé de François Fillon).

Une enquête d'opinion dont les résultats sont publiés le 7 juin et menée par l'institut Yougov pour Cnews et le Huffington Post, souligne que 16% des Français estiment que l'actuel président est celui «incarne le plus les valeurs de la droite». Ils sont également 16% à considérer que c'est Marine Le Pen qui les défend le mieux.

Si les deux candidats du second tour de la présidentielle arrivent en tête, il semble bien que chacun d'eux incarne un aspect bien spécifique de la droite. D'un côté, le libéralisme économique pour Emmanuel Macron, de l'autre, le conservatisme sociétal pour Marine Le Pen. En outre, ce sondage témoigne de la très grande difficulté, pour l'actuel leader des Républicains Laurent Wauquiez à s'imposer comme figure crédible de la droite. Parmi les personnalités qui «incarnerait le plus les valeurs de la droite», il figure en effet à 10%, en dernière position, derrière Xavier Bertrand (15%).

Cette enquête d'opinion, si elle ne permettait aux sondés de choisir qu'entre quatre noms, révèle cependant qu'aucune personnalité ne parvient à susciter une réelle adhésion. En effet, 22% des Français estiment qu'aucun des quatre noms n'incarne réellement la droite.

