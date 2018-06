Fonte des neiges : découvertes de corps de migrants morts cet hiver

Depuis début mai, avec la fonte des neiges, les dépouilles de trois migrants ont été retrouvées dans les Alpes, suscitant une vive émotion parmi la population.

Aux abords du col de l'Echelle, dans les Alpes, à la faveur de la fonte des neige, le corps d'un migrant a été retrouvé. L'enquête n'a pas encore déterminé le temps écoulé depuis son décès. Elle n'est d'ailleurs pas encore parvenue à l'identifier, tant le corps est dans un état de décomposition avancé.

Les migrants sont de plus en plus nombreux à emprunter la route entre Turin et Briançon depuis que le contrôle à la frontière s'est durci dans les Alpes-Maritimes, à Menton et dans la vallée de la Roya.

Mais là aussi, la police mène des contrôles intenses. Pour y échapper, les migrants font des détours en pleine montagne qui leur font prendre des risques pour leur vie. L'association Tous migrants dénonce des «drames qui ne sont pas des accidents mais bien la conséquence d’une politique mortifère». Elle ne cesse de demander l’arrêt des opérations de la Police aux frontières (anciennement police de l’air et des frontières), de la gendarmerie et des militaires de l’opération Sentinelle. «Ils utilisent toujours plus de moyens : des lunettes infrarouges pour voir la nuit, des motoneiges et des VTT pour patrouiller en forêt, des tenues pour se camoufler», raconte une bénévole à Reporterre.

L'homme dont le corps a été retrouvé par un randonneur le 25 mai est le troisième migrant découvert mort dans les environs du col de l'Echelle en un mois. Déjà, le 7 mai, Blessing Matthew, une Nigériane de 21 ans, s’était noyée dans la rivière de la Durance. Elle serait tombée à l'eau en essayant de s'échapper lors d'une «course poursuite» avec les forces de l’ordre, selon les termes utilisés par l'association Tous migrants.

Son corps a été retrouvé au barrage de Prelles, à sept kilomètres en aval de Briançon. La violence des flots lui ayant arraché ses vêtements et l'ayant défigurée. Sa sœur Christina, résidant légalement en Italie, n'a pas été autorisée à venir en France pour reconnaître le corps. Elle se serait prêtée à des prélèvements ADN depuis l'Italie pour permettre d'identifier la dépouille de Blessing Matthew. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer dans quelles circonstances elle aurait trouvé la mort. Deux avocats, l’un français et l’autre italien, sont chargés du dossier, le premier pour Tous migrants, le second pour Christina Matthews.

Le 18 mai, à moins de deux kilomètres du lieu où Blessing Matthews se serait noyée, Alpha Diallo, un autre Africain, a été retrouvé mort, victime d’épuisement, par des promeneurs au-dessus des Alberts. Selon Le Monde, trois jours avant, Ibrahim, son ami et compagnon de voyage, était «arrivé complètement hagard au Refuge solidaire», se souvient une bénévole. «Il n’avait pas mangé depuis longtemps, était tellement choqué qu’il était incapable d’avaler. Il a parlé de son ami, qui, tombé, ne s’était pas réveillé. C’était très confus.» Alpha a été inhumé le 30 mai au hameau des Alberts, non loin du lieu de sa mort.

Pour ces trois morts, de nombreuses personnes réunies autour du collectif les Montagnards solidaires se sont rassemblées pour leur offrir des funérailles et leur rendre hommage.

Gérard Fromm, le maire (divers gauche) de Briançon, cité par Reporterre, pense qu'on ne peut pas «empêcher les migrants de passer». Il dénonce l’attitude de l’Etat et de l’Europe, qui «mettent en danger les migrants, n’aident pas l’Italie et laissent seuls les citoyens et les collectivités gérer l’urgence humanitaire».

Lire aussi : Un millier de migrants évacués de deux campements à Paris