«Hé, mais vous fumez Monsieur !» : la défense de Sarkozy ravit les réseaux

Venu sur le plateau de TF1 donner sa version des faits dans l'affaire Kadhafi, dans laquelle il a été mis en examen, l'ancien chef d'Etat Nicolas Sarkozy a laissé échapper quelques mots qui sont immédiatement devenus très populaires.

Invité du 20h de TF1 le 22 mars, Nicolas Sarkozy s'est efforcé de convaincre l'opinion de son innocence dans l'affaire qui le mêle à l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. A dessein ou pas, il est une phrase qui va probablement éclipser le reste de son intervention aux yeux de beaucoup.

«Si jamais on m'avait dit qu'un jour j'aurais des ennuis à cause de Kadhafi, j'aurais dit : "Mais vous fumez monsieur!"». Une punchline qui a fait mouche sur les réseaux sociaux, et qui a instantanément été détournée de milles et une façons.

🎥🇫🇷VIDÉO - Cette vidéo de Nicolas #Sarkozy qui dit : «Hé, mais vous fumez monsieur» a fait le tour des réseaux sociaux. Et repris par certain twittos qui se sont amusés à différencier des scènes du quotidien face à cette phrase. pic.twitter.com/0xiRev6BDK — AlertesInfos (@AlertesInfos) 22 mars 2018

Nicolas Sarkozy était venu sur le plateau de TF1 pour s'expliquer sur l’enquête dont il est l'objet sur les soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007.

Après 24 heures de garde à vue, l'ancien chef d'Etat, qui avait demandé à être placé sous le statut de témoin assisté, a été mis en examen au soir du 21 mars pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. L'ancien chef de l'Etat dément toutefois toutes les accusations dont il fait l'objet.

