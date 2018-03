Migrants à Calais : Yann Moix va porter plainte contre Gérard Collomb pour diffamation

Yann Moix a annoncé qu'il porterait plainte contre le ministre de l'Intérieur pour diffamation. Gérard Collomb avait en effet contesté les images diffusées par chroniqueur sur la situation des migrants à Calais. Yann Moix, lui, assume.

Passablement contrarié par les critiques dont il fait l'objet après la diffusion de ses vidéos en janvier sur le sort des migrants à Calais, Yann Moix riposte. Sur le plateau de Salut Les Terriens sur C8 le 3 mars, l'écrivain et chroniqueur d'On n'est pas couché a annoncé qu'il allait porter plainte contre le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

«Je ne comprends pas pourquoi mon témoignage est à ce point humilié et à ce point passé sous silence et ridiculisé, j'ai donc décidé – puisque maintenant ça suffit – d'attaquer le ministre de l'Intérieur français pour propos diffamatoires à mon égard», a-t-il argué.

« Je vais attaquer le ministre de l’intérieur Gérard #Collomb pour des propos diffamatoires à mon égard » - @MrYannMoix dans #SLTpic.twitter.com/PdYGuMpi6L — Les Terriens ! (@lesterriens) 3 mars 2018

Yann Moix fait référence aux propos tenus le 21 février sur BFM TV par Gérard Collomb. Le ministre avait en effet estimé que les vidéos diffusées par Yann Moix constituaient un montage d'images «qui dataient de la jungle de Calais», c'est-à-dire de 2016 ou avant. «Je veux bien qu'on puisse faire un certain nombre de montages, qu'un policier qui témoigne, on le prenne [sur] 30 secondes [...] Il y a des moyens aujourd'hui pour faire dire à n'importe quel personnage le contraire de ce qu'il pense avec des moyens technologiques. Il vaut mieux regarder la réalité en face», avait poursuivi le ministre de l'Intérieur.

Yann Moix conteste l'argumentation de Gérard Collomb. Il assure que les vidéos datent bien de ces derniers mois – l'une des preuves à cela serait les dates imprimées sur les cartes mémoires lors de l'enregistrement. «Lorsqu'on est un responsable politique de haut rang, et quand on est à son poste, on ne peut pas faire passer pour de la mythomanie ce qui n'est que du témoignage», regrette l'écrivain.

Pour Yann Moix, 20% des policiers «s'adonne à Calais à des jeux d'un grand sadisme»

Sur Salut Les Terriens le 3 mars, le chroniqueur s'est également adressé à tous ceux qui l'ont accusé de distiller de mauvaises informations, outre le ministre de l'Intérieur, comme le préfet du Pas-de-Calais. Aussi, il critique l'attitude des autorités qui n'ont pris la peine de le recevoir, ne serait-ce que «quinze minutes», pour qu'il leur décrive ce qu'il a vu à Calais. «Plutôt que cela, ils décident de s'attaquer à mes propos en me traitant de mythomane, d'affabulateur alors que des centaines d'associations et de bénévoles disent, à la virgule près, la même chose que moi», a-t-il regretté.

“Je vois s’installer une zone de non droit dans laquelle des enfants sont régulièrement matraqués, menacés, humiliés et gazés” - @MrYannMoix est allé au contact des #Migrants de #Calais, il le raconte dans #SLTpic.twitter.com/DOiTzFsG0f — Les Terriens ! (@lesterriens) 3 mars 2018

Yann Moix a maintenu que des enfants étaient régulièrement matraqués, tabassés, humiliés et gazés à Calais, en lançant des accusations sévères contre les forces de l'ordre. «J'entends bien que la plupart des policiers font correctement leur travail mais je sais aussi, parce que j'en ai les preuves, qu'une très grosse partie d'entre eux, 20%, s'adonne à Calais à des jeux d'un grand sadisme : pisser sur les couvertures, balancer des effets personnels à la flotte, etc.», a-t-il assuré.

Et Yann Moix n'en est pas resté là, considérant également que le président de la République est fautif dans la gestion des migrants à Calais.

“Il faut que les français sachent que désormais, la frontière anglaise se trouve à Calais et que nous faisons le travail des autorités anglaises qui ne sont pas dans l’espace Schengen” - @MrYannMoix dénonce la situation à #Calais dans #SLTpic.twitter.com/RTXiQVjqOU — Les Terriens ! (@lesterriens) 3 mars 2018

En outre, pour l'écrivain-chroniqueur, les images qu'il a diffusées doivent sensibiliser les Français sur un problème que ne souhaite pas assumer le voisin britannique : «Il faut que les Français sachent que désormais la frontière anglaise se trouve à Calais et que nous faisons pour les Anglais – pour complaire aux Anglais qui ne sont pas dans l'espace Schengen – un travail que, eux, ne font pas.»

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, le président de la République Emmanuel Macron, la politique européenne et l'attitude britannique – Yann Moix a donc décidé de s'en prendre frontalement à plusieurs figures et institutions politiques majeures.

