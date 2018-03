Des élus passent la nuit dehors près de SDF... mais tous n'ont pas bénéficié de l'opération (VIDEO)

Pour alerter sur le sort des SDF, une trentaine d'élus parisiens a passé la nuit dans des températures glaciales à Paris. Si l'opération a été très relayée, RT France a rencontré d'autres SDF qui, eux, n'ont pas bénéficié de cet éclairage médiatique.

«La fraternité commence par là», explique Abderrahim Ait Omar, conseiller municipal Les Républicains (LR) de Villeneuve-la-Garenne au micro de RT France, alors qu'il s'apprête à passer la nuit dehors par -7 degrés. C'est à l'appel de Mama Sy, maire adjointe LR en charge de la jeunesse à la mairie d’Etampes, qu'une trentaine d'élus ont décidé de dormir dehors dans le but d'alerter les pouvoirs publics sur le sort des sans domicile fixe (SDF).

Super il caille, là c'est parfait pour dormir

Si le succès est au rendez-vous, de nombreux médias ayant couvert l'opération, les conditions dans lesquelles les élus ont dormi sont encore loin de ce que vivent au quotidien les SDF. Et certaines attitudes et réflexions ont terni l'image donnée par les élus, laissant penser à une opération de communication bien rodée. «Super il caille, là c'est parfait pour dormir», s'enthousiasme par exemple Abderrahim Ait Omar dans un sourire. «Aucun n'est venu me parler, parce qu'ils étaient trop occupés avec les journalistes», constate d'ailleurs amer, Medhi, un SDF.

Et loin des caméras et des élus, les migrants à la Porte de la Chapelle qui n'ont pas eu droit aux mêmes égards se sentent oubliés : «C'est pas la France, c'est pas vivable», estime l'un d'eux avant de réclamer qu'un gymnase soit mis à leur disposition.

