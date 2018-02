Record d'impopularité pour Emmanuel Macron et d’Edouard Philippe selon un sondage

Avec des scores en chute libre, moins 6 points pour le président français et moins 7 pour son Premier ministre, les deux hommes à la tête de l’Etat ont atteint leur plus bas niveau de popularité depuis leur prise de fonction, selon un sondage.

Un sondage Odoxa diffusé le 27 février a révélé que les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe avaient chuté respectivement de 6 et 7 points en un mois pour atteindre leur plus bas niveau depuis leur entrée en fonction en mai 2017.

Avec 43% (-6) des Français interrogés qui pensent qu'il est «un bon président de la République», le chef de l'Etat perd un total de 11 points depuis décembre, tandis que le chef du gouvernement a perdu 14 points.

Emmanuel Macron se situe désormais 1 point en dessous de sa cote de septembre/octobre (44%), jusqu'alors son plus bas niveau, selon cette enquête pour L'Express, La Presse régionale et France Inter.

Le chef de l'Etat entraîne le Premier ministre qui perd pour sa part 7 points, avec 43% également d'opinions favorables.

Lire aussi : Emmanuel Macron hué par la foule lors de son discours en hommage à Johnny Hallyday (VIDEO)

Emmanuel Macron perd notamment en popularité auprès des sympathisants de gauche hors PS (-6), de ceux de droite (-4) et du Front national (-10). Edouard Philippe perd sur l'ensemble de l'électorat, hormis les proches de La République en Marche (+5).

#Macron et #Philippe à leur plus bas niveau de popularité depuis leur prise de fonction 📉



Retrouvez #RTFrance en direct sur :

➡️ https://t.co/1rBUkB2Ax4#Sondage : une chute libre... ? — RT France (@RTenfrancais) 27 février 2018

La plupart des personnalités pour lesquelles les Français éprouvent le plus de sympathie connaissent une hausse de popularité en février. Avec en tête Nicolas Hulot (36%, +2), Alain Juppé (34%, +1), Jean-Luc Mélenchon (30%, +4) et Nicolas Sarkozy (28%, +4). Gérard Collomb perd 3 points à 20% et Laurent Wauquiez en perd 1 à 14%.

Enquête réalisée en ligne les 21 et 22 février auprès de 973 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

Lire aussi : Les journalistes virés de l'Elysée, les agences de presse se rebiffent