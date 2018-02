«Les yeux dans les yeux», Darmanin assure «n'avoir jamais abusé d'aucune femme» (VIDEO)

Gérald Darmanin, mis en cause dans deux affaires dont une d'abus de faiblesse et l'autre de viol, a réitéré ses dénégations sur le plateau de Bourdin Direct le 19 février : «Je n'ai jamais abusé d'aucune femme et je n'ai jamais abusé de mon pouvoir.»

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, qui a fait l'objet récemment de deux plaintes, dont une classée sans suite, a assuré le 19 février au micro de Jean-Jacques Bourdin, «les yeux dans les yeux», qu'il n'avait «jamais abusé d'aucune femme» ni de son «pouvoir».

Darmanin : "Je n'ai jamais abusé d'aucune femme et je n'ai jamais abusé de mon pouvoir" pic.twitter.com/L1wtzJsgnE — BFMTV (@BFMTV) 19 février 2018

«Je vais vous dire quelque chose les yeux dans les yeux : je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut savoir se tenir droit et faire son travail. Moi je fais mon travail. Je n'ai jamais abusé d'aucune femme et je n'ai jamais abusé de mon pouvoir», a-t-il assuré sur RMC/BFMTV, reprenant l'expression de l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac qui avait assuré «les yeux dans les yeux» ne pas avoir de compte caché.

"Je n’ai pas menti au président les yeux dans les yeux, ce n'est pas vrai", martèle-t-il, des sanglots dans la voix #Cahuzac — Thomas Baïetto (@ThomasBaietto) 13 septembre 2016

