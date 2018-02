Vers un best-seller ? De président à écrivain, Hollande se livre à un bilan de son quinquennat

Prévu pour le 11 avril, soit moins d'un an après la remise des clés de l'Elysée à son successeur, l'ancien président François Hollande va publier un livre qui fera l'inventaire de son quinquennat. Vers une réécriture de l'histoire plus positive ?

Si les mémoires du général De Gaulle sont généralement considérés comme un chef d’œuvre littéraire, François Hollande prend le risque de la comparaison. Après cinq ans de présidence entre 2012 et 2017, l'ancien patron du Parti socialiste (PS) souhaite donc faire un bilan de ses années de pouvoir. Son ouvrage, intitulé Les leçons du pouvoir et à paraître aux éditions Stock,est déjà en précommande au prix de 20 euros. Si l’œuvre littéraire fait 288 pages selon les sites de vente, BFM TV précise que François Hollande est toujours «dans la dernière phase» de la rédaction. Un proche, contacté par la chaîne de télévision, précise que le manuscrit évoquera «les réussites et les erreurs de son quinquennat».

Quant à la date de publication de l'ouvrage, elle est prévue le 11 avril, entre la désignation du nouveau premier secrétaire du PS lors du congrès des 7 et 8 avril, et la date de l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de l'Etat le 14 mai.

Sans surprise, la perspective d'un livre-bilan de François Hollande a attisé des suppositions sur le contenu voire des moqueries, l'humoriste Gérald Dahan proposant par exemple de le renommer : «coup dur pour un cou de mou.»

Hollande va sortir un livre bilan sur son quinquennat. Idée d'un titre : coup dur pour un cou de mou. — Gérald Dahan (@geralddahan) 13 février 2018

Hollande va publier un livre sur son quinquennat en Avril..S’il n’a pas de titre je lui propose de plagier Balzac avec « Illusions perdues » ou Gabriel Garcia Marquez avec »Chronique d’une mort annoncée ». — Roger KAROUTCHI (@RKaroutchi) 13 février 2018

L'éditorialiste Dominique de Montvalon, lui, estime que François Hollande va subtilement critiquer, «de façon feutrée», la politique d'Emmanuel Macron.

#PS#Macron Avec la parution le 11 avril du livre-bilan signé de François Hollande ("Les leçons du pouvoir", Stock), l'affrontement idéologique et méthodologique Hollande-Macron va -inévitablement- prendre de l'ampleur puisque Hollande, fut-ce de façon feutrée, va dégainer. — D. de Montvalon (@demontvalon1) 13 février 2018

Egalement, Bernard Muenkel, ancien chef du service informatique de l'Elysée, ne se fait pas d'illusions sur le texte : «Comment réécrire l'Histoire ? Affaires Cahuzac, Leonarda, écoutes de Sarkozy, disputes et rupture courageuse de Trierweiler, opérations "homos", communication de documents classifiés, aventure rue du Cirque, chasse à la taupe suite aux photos avec Gayet...»

Affaires Cahuzac, Léonarda, écoutes de Sarkozy, disputes & rupture courageuse de Trieweiler, opérations "homos", communication de documents classifiés, aventure rue du Cirque, chasse à la taupe suite aux photos avec Gayet...https://t.co/DeDfZRCwgc — BMuenkel (@B_Muenkel) 13 février 2018

