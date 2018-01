Réouverture d'une enquête préliminaire sur une accusation de viol visant Gérald Darmanin

Le parquet de Paris a rouvert une enquête préliminaire au sujet d'une accusation de viol visant le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, selon des informations publiées par France Info et Le Monde, et confirmées par l'AFP.

Le ministre Gérald Darmanin est accusé par Sophie Spatz, 46 ans, de l'avoir violée en mars 2009 dans une chambre d'hôtel. Gérald Darmanin était à l'époque chargé de mission des services juridiques de l'UMP.

Le parquet avait déjà ouvert une enquête préliminaire sur cette affaire en juin 2017, au moment où Sophie Spatz avait déposé plainte. Cette enquête avait néanmoins été classée sans suite le 11 juillet 2017 pour «absence d'effraction», la plaignante n'ayant pas répondu aux convocations de la police judiciaire.

«Elle ne voulait pas y aller toute seule et elle subissait une intimidation de la part de son entourage», explique son avocate, Elodie Tuaillon-Hibon, à France Info. Finalement décidée à se faire entendre par les enquêteurs, Sophie Spatz a renvoyé courant janvier un courrier au parquet de Paris, qui a donc rouvert l'enquête ce 22 janvier 2018, selon des informations rapportées par France Info et Le Monde. Une source judiciaire citée par l'AFP a confirmé l'information.

Des «accusations ne traduisant qu'une intention de nuire», selon l'avocat de Gérald Darmanin

De son côté, Gérald Darmanin avait annoncé le 15 janvier avoir déposé plainte pour dénonciation calomnieuse dans le cadre de cette affaire. Contacté par Le Monde à la suite de ce rebondissement, le ministre n'a pas souhaité faire de commentaires. L'avocat du membre du gouvernement, néanmoins, a réagi auprès de l'AFP, dénonçant des «accusations ne traduisant qu'une intention de nuire».

