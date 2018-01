«Après, ça va être quoi, balance ta salope ?» : Laetitia Casta blâme le féminisme de #BalanceTonPorc

Dans Corse matin, Laetitia Casta se dit sceptique sur les récentes contributions féministes après l'affaire Weinstein qu'elle juge «agressives» contre les hommes. La comédienne le dit clairement : «Je ne suis pas une féministe, je suis une femme.»

A contre-courant de la vague féministe, Laetitia Casta se lâche dans une interview publiée dans Corse matin, le 11 janvier. Interrogée sur le phénomène #BalanceTonPorc sur les réseaux sociaux, né après l'affaire Weinstein, Laetitia Casta ne partage pas la position de ces néo-féministes : «Je ne suis pas d'accord avec cette idée de #balancetonporc. Après, ça va être quoi, balance ta salope ? Ce n'est pas dans l'agressivité que l'on va faire avancer les choses, ce n'est pas dans la haine de l'homme», assure-t-elle.

Le top-modèle, devenue comédienne, a donc plutôt tendance à partager l'avis des signataires de la tribune du Monde, dont fait partie l'actrice Catherine Deneuve. Cette dernière défendant la galanterie, la drague et «la liberté d'importuner» les femmes. En ce sens, Laetitia Casta affirme que la femme est «assez grande pour dire aussi ce qu'[elle] veut ! [...] On est responsables de nous-même.»

Je ne me considère pas comme une féministe mais comme une femme

D'ailleurs, elle l'avoue, Laetitia Casta ne se «considère pas comme une féministe mais comme une femme».

Laetitia Casta, une maman qui refuse l'étiquette de femme objet

Peu touchée par l'emballement médiatique autour de l'affaire Weinstein, elle préfère un autre discours : «Lorsque je vois des femmes battues à mort et qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est ça qui me choque vraiment. On va parler des actrices hollywoodiennes comme de victimes, oui, mais alors parlons de toutes les victimes. Mais aussi des héroïnes. Ces sportives qui réussissent des exploits et qui n'ont pas une grande couverture médiatique. Parlons de tout et je suis d'accord !», affirme-t-elle sans détour.

Maman de trois enfants elle a voulu ainsi montrer et faire accepter au milieu «le fait d'avoir une pensée [et] ne pas être seulement une femme objet».

Actuellement en promotion pour la pièce Scènes de la vie conjugale, Laetitia Casta, 39 ans, assume être une femme libre qui ne s'est «jamais refusé le désir».