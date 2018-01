A Paris, les soutiens de la Palestinienne Ahed Tamimi réclament à Israël sa libération (IMAGES)

A l'appel d'associations pro-palestiniennes, une centaine de manifestants se sont réunis à Paris pour demander la libération de la jeune fille de 16 ans. Ses démêlés avec l'armée israélienne filmés dans des vidéos virales en ont fait un symbole.

Plus d'une centaine de manifestants, selon le décompte de l'AFP, se sont donné rendez-vous place du Châtelet à Paris ce 4 janvier 2017 pour réclamer la libération d'Ahed Tamimi, devenue une égérie de la cause palestinienne.

La jeune fille de 16 ans apparue dans une vidéo devenue virale en train de donner des coups à des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, arrêtée le 19 décembre 2017, a été inculpée le 1er janvier dernier par un tribunal militaire israélien.

🔴De nombreuses associations manifestent aujourd’hui Place du Châtelet puis Place de la République à Paris pour demander la libération de la jeune activiste palestinienne Ahed Tamimi et de sa famille emprisonnés par la l’armée israélienne.#AhedTamini#manifestationpic.twitter.com/PvP46Ttiwg — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 4 janvier 2018

«Nous sommes là pour demander la libération d'Ahed, de sa famille, et des enfants emprisonnés par Israël», a déclaré Olivia Zémor, président de l'association EuroPalestine, à l'initiative de la manifestation.

Manifestation à Paris en soutien à Ahed Tamimi, jeune palestinienne arrêtée par l'armée israélienne #AFPpic.twitter.com/rbEjt217b7 — Margaux Bergey (@MargauxBergey) 4 janvier 2018

La mère de la jeune fille a aussi été inculpée pour sa participation à un incident à Nabi Saleh, à d'autres confrontations avec des soldats et pour avoir utilisé Facebook en vue «d'inciter à commettre des attaques terroristes».

Ahed Tamimi est pour les Palestiniens une icône de la lutte contre l'occupation israélienne. En 2012 déjà, la fillette s'était distinguée en brandissant le poing sous le nez de soldats israéliens, des images qui avaient fait le tour du monde.

Manifestation Pour la Libération d’Ahed Tamimi et de tous les enfants palestiniens emprisonnées par L'occupant Israélien #RT

RDV à #PARIS , Ce Jeudi 4 Janvier 2018, A LA PLACE DU CHÂTELET, POUR DÉFILER JUSQU’À LA PLACE DE..#CetteAnneeJeVais être avec Gazapic.twitter.com/TPfG7RE09P — KARIM (@kingman20142019) 4 janvier 2018

Une pétition mise en ligne sur le site Avaaz a recueilli, ce 4 janvier, plus de 291 000 signatures. «Nous demandons qu'Ahed et tous les enfants palestiniens soient libérés des prisons israéliennes, sans attendre. La communauté internationale se doit de mettre un terme aux maltraitances et à la détention des enfants palestiniens. Trop c'est trop», déclarent les auteurs de la pétition en ligne.



