«Bande de bâtards» : Mathieu Kassovitz invective la police après une opération anti-drogue

Connu pour ses déclarations iconoclastes, Mathieu Kassovitz a vivement critiqué une opération anti-drogue menée au CHU de Nantes le 22 décembre 2017. D'après lui, les résultats n'étaient pas en rapport avec les moyens mis en œuvre.

On peut faire partie de la crème du cinéma et de la production de fictions de télévision française et ne pas aimer les forces de l'ordre. Ce 24 décembre 2017, à quelques heures du réveillon de Noël, l'acteur Mathieu Kassovitz s'en est ainsi vivement pris à la police nationale, traitant les policiers nantais sur Twitter de «bande de bâtards». «Vous êtes une belle bande de bons à rien», a-t-il encore ajouté, à l'adresse directe du compte Twitter de la police nationale.

Bande de batards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bon à rien @PoliceNationalehttps://t.co/EZSWQXSAgg — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) 23 décembre 2017

En cause, une opération anti-drogue massive menée dans l'hôpital Saint-Jacques de Nantes deux jours plus tôt, le 22 décembre. Afin de mettre fin à un trafic au sein du CHU nantais, les 24 fonctionnaires de police mobilisés, ainsi que deux chiens spécialisés, n'avaient réussi à mettre la main que sur un bien maigre butin. Seulement 7 grammes de résine de cannabis avait été saisis malgré l'inspection de trois bâtiments et la perquisition de nombreuses chambres.

[#Opération]de sécurisation & de recherche de stupéfiants à l’hôpital St Jacques à #REZE - 24 policiers mobilisés ➡️10 personnes+3 bâtiments contrôlés avec l'appui de 2 chiens stup 🐶 - 7gr de résine découverts dans la chambre d'1 patient 👉 belle collaboration avec @CHUnantespic.twitter.com/xnpfoAITsP — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 23 décembre 2017

Révélé par le film La Haine (1995, 2,59 millions d'euros de budget selon IMDB) ayant pour thème la misère à la fois sociale, économique et existentielle dans les banlieues françaises d'alors, Mathieu Kassovitz est un habitué des sorties fracassantes. En 2013, déçu par ses compatriotes, jugés incapables de descendre dans la rue, il avait notamment déclaré dans une interview accordée au quotidien britannique The Guardian : «Je ne suis plus vraiment fier d'être français.»

Dans l'entre-deux tours de la présidentielle en 2017, il avait également traité Nicolas Dupont-Aignan pour son alliance avec Marine Le Pen de «trou du cul».

Lire aussi : Le 70e festival de Cannes sous haute surveillance, 700 membres des forces de l'ordre mobilisés