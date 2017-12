Patrimoine : la ministre du Travail la plus riche, devant l'écologiste Nicolas Hulot

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a publié les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement. Plusieurs sont millionnaires, tels que la ministre du Travail Muriel Pénicaud ou l'écologiste Nicolas Hulot.

Ce 15 décembre, les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement ont révélé que plusieurs ministres étaient millionnaires, parmi lesquels Muriel Pénicaud, Nicolas Hulot et Françoise Nyssen.

En première position, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) atteste que Muriel Pénicaud possède un patrimoine de plus de 7,5 millions d'euros. La ministre du Travail qui, l'été dernier, avait été critiquée pour une plus-value réalisée sur des actions Danone du temps où elle était DRH du groupe, a notamment été à l'oeuvre pour réformer le code du travail (plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, primauté des accords d'entreprise sur les conventions collectives, etc...).

Ainsi, Muriel Pénicaud est notamment propriétaire d'une maison dans les Hauts-de-Seine estimée à 1,3 million d'euros, et d'une maison dans la Somme valant 340 000 euros. Le total de ses contrats d'assurance-vie, instruments financiers, comptes courants et produits d'épargne atteint 5,9 millions d'euros.

La HATVP avait déjà révélé en juillet que Muriel Pénicaud avait perçu au total 4,74 millions d'euros net de 2012 à 2014, alors qu'elle était directrice des ressources humaines chez Danone.

Derrière elle, Nicolas Hulot la talonne avec un patrimoine estimé à plus de 7,2 millions d'euros.

Les voitures de Monsieur Hulot

Le ministre de la Transition écologique et solidaire a déclaré une maison de plus de 300 mètres carrés en Corse estimée à plus d'un million d'euros, ainsi que plusieurs autres biens immobiliers en Côtes-d'Armor et en Savoie dont il est co-propriétaire, d'une valeur totale de 1,9 million.

A cela s'ajoute sa société Eole, qui encaisse ses droits d'auteur et les royalties des produits dérivés Ushuaïa et dont la valeur est estimée à 3,1 millions d'euros, tandis que le total de ses contrats d'assurance-vie, instruments financiers, comptes courants et produits d'épargne atteint environ 1,17 million d'euros. Enfin, selon la déclaration de situation patrimoniale, l'écologiste détient pas moins de neuf véhicules dont un bateau. La fibre verte de Nicolas Hulot ne l'empêche pas de posséder plusieurs véhicules à essence comme des BMW, une Volkswagen ou une Land Rover.

En troisième place du podium, et quelques millions derrière, se place la ministre de la Culture François Nyssen. L'ancienne patronne des éditions Actes Sud déclare pour plus de 600 000 euros de biens immobiliers, et 4 millions d'euros pour sa société arlésienne.

En dernière position du classement, Gérald Darmanin, qui du haut de ses 35 ans et ses différents mandats actuels ou passés (maire de Tourcoing, vice-président de région, député) et désormais ministre de l'Action et des Comptes publics, lui assurant un salaire brut de 9 940 euros par mois, déclare être propriétaire d'un terrain non constructible de 30 000 euros, d'une assurance-vie à 1 592 euros, d'un compte bancaire à 8 477 euros et d'une voiture d'une valeur de 8 200 euros.

Lire aussi : 13 députés, dont au moins six LREM, n'ont toujours pas fourni leur déclaration d'intérêts