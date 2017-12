Nouveau bug de l'appli officielle d'alerte attentat SAIP : Twitter passe de l'angoisse au rire jaune

Le système d’alerte et d’information des populations, SAIP, application envoyant des notifications aux portables en cas d'attentat, s'est déclenché le 12 décembre. Attaque terroriste ? Non, simple bug qui a appeuré puis fait rire les internautes.

Le «SAIP», système d’alerte et d’information des populations, appli nationale visant à prévenir via des notifications sur smartphone, des suspicions d’attentat ou d’événement exceptionnel, a lancé une alerte dans l'après-midi du 12 décembre. Se sont affichés sur l’écran une localisation énigmatique, «Parc des expositions», et le mot inquiétant «maintenant».

Les détenteurs de l’appli recevant le message s'inquiètent, redoutant le pire.

#SAIP « parc exposition » quoi lequel quand bizarre... cc @Place_Beauvau — Mikael Pelan (@MikaelPelan) 12 décembre 2017

Une utilisatrice anglophone de Twitter se met même à paniquer. «Une alerte pour le Parc des expositions, sans détails. Que se passe-t-il ?», s'interroge-t-elle.

Hey @paris just got an #saip alert for the Parc D’exposition, with no details. What’s up?? @prefpolice — Rahaf Harfoush (@rahafharfoush) 12 décembre 2017

Mais très vite, le ministère de l’Intérieur informe la population qu’il s’agit... d’une fausse alerte et d’un simple exercice en Seine Maritime.

#SAIP : aucun incident en cours. Un exercice de #sécurité en #SeineMaritime a conduit au déclenchement de l’alerte smartphone dans certains secteurs. pic.twitter.com/6Dcx21kTMI — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 12 décembre 2017

A la frayeur succède l'agacement d'une peur injustifiée, dans un climat rendu électrique par la menace terroriste. «Un scandale, l’application ne précise même plus "exercice", merci pour la frayeur», se plaint ainsi une utilisatrice.

#SAIP un scandale, l’application ne précise même plus « exercice » mais juste #parcdesexpositions merci pour la frayeur. @Place_Beauvau — Marie Steas (@maristeas) 12 décembre 2017

Un autre utilisateur de Twitter dit avoir eu peur : «Cette fois-ci j'ai eu un petit frisson [...] je bosse à moins d'un kilomètre d'un parc des expositions.»

#SAIP 👏👏👏

J'avoue cette fois-ci j'ai eu un petit frisson pour cette énième "fausse alerte de test qui ressemble à une vraie", je bosse à moins d'un kilomètre d'un parc des expositions... — Jean-François (@jeanfr) 12 décembre 2017

Memes et blagues : Twitter s'en donne à coeur joie pour moquer ce raté

Des internautes déplorent cet énième bug de l'appli (les personnes recevant l'alerte auraient dû être prévénues de son caractère factice) ou disent la déinstaller sur-le-champ.

Je l'ai également reçu alors que je suis en plein Paris. Quel fiasco cette application. 😡😡 #SAIP@Place_Beauvauhttps://t.co/ZNR33EoYuc — Pierrick Bourgeois (@PierrickBrgs) 12 décembre 2017

#SAIP je vais desinstaller l’appli. Trop de stress face à trop de bug — isabelle louet (@Isabellelouet) 12 décembre 2017

Une fois la frayeur passée, les utilisateurs de Twitter s’en donnent à cœur joie pour railler l'appli. Un internaute, taquin, se demande qui a donné les codes à l'eurodéputée du Parti Les Républicains (LR) Nadine Morano...

Qui a laissé les codes d'accès de #SAIP à Nadine Morano ? — Gaëtan Gabriele (@dmcqtv) 12 décembre 2017

D’autres se lancent dans des concours de Gifs moqueurs.

#SAIP qui affiche Parc d'exposition sans aucune explication ... pic.twitter.com/5pJV5nKW6q. — SpecialrySa (@Specialrysa40) 12 décembre 2017

Dites #SAIP , c'est super de faire des tests mais, pour le dernier, il n'y avait pas écrit "test". Du coup, je suis tachycardie .... pic.twitter.com/kOq5r1Cgho — Aurelia (@aurelia_gilbert) 12 décembre 2017

«Il y a eu un bug, qui ne vient pas de chez nous», a commenté la préfecture du département, précisant que l'alerte aurait dû être précédée de la mention «exercice», comme d'ordinaire. La Sécurité civile a donné quelques détails sur le bug à France Info : «L'application a été lancée pour l'exercice et ne devait alerter que les personnes qui se trouvaient dans un rayon de 2 000 mètres. C'est quelque chose que l'on fait régulièrement. Mais là, le logiciel a dysfonctionné et a généré une alerte à tous les abonnés de l'application, sans localisation et sans le motif exercice».

L'application SAIP a été développée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur et le Service d’information du gouvernement (SIG). Elle a plusieurs fois dysfonctionné, ne s'étant pas déclenchée pour les attaques du Louvre et des Champs Elysées en avril 2017. Un rapport du Sénat en avait pointé les imperfections, les problèmes techniques en juin 2017.

