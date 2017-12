L'audiovisuel public est «la honte de la République» pour Emmanuel Macron

Le président de la République, qui s'exprimait devant la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, s'est livré à une violente diatribe contre l'audiovisuel public. Il a notamment critiqué la qualité des programmes et des contenus.

Selon une information du journal L'Express, Emmanuel Macron s'en serait pris de manière assez frontale à la qualité du service publics audiovisuel. Reçu le 4 décembre par la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat s'est livré à un discours sans détours à ce sujet.

Devant 70 personnes, le chef de l'Etat a qualifié de «honte de la République» l'audiovisuel public français. Dénonçant pêle-mêle la mauvaise gestion des entreprises publiques du secteur, la médiocrité des programmes et des contenus ou encore les relations entre le milieu et les partenaires extérieurs, il a dressé un bilan très négatif et relativement inhabituel du secteur.

Interrogé en marge de cette intervention au sujet des «fake news», Emmanuel Macron a estimé que les journalistes n'avaient pas fait leur travail de manière éthique. Il en a profité pour pointer du doigt l'absence de responsabilité des présidents des grands groupes audiovisuels publics, qui, selon lui, n'auraient de comptes à rendre à personne puisque nommés directement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

Des propos qui ne passent pas

Pour le journaliste politique Jean-Michel Aphatie, la pilule ne passe pas. Il met en parallèle les propos tenus par le chef de l'Etat avec les critiques adressées par Jean-Luc Mélenchon aux journalistes pour leur manque supposé de déontologie.

L’audiovisuel public? Une « honte pour la République » selon @EmmanuelMacron visiblement très mesuré. Après @JLMelenchon qui parlait lundi des « arsouilles » de @France2tv ça fait beaucoup, non? https://t.co/FSi99VpFqG — jean-michel aphatie (@jmaphatie) 5 décembre 2017

Le vice-président socialiste du Sénat, David Assouline, estime quant à lui que l'attaque d'«une violence sans précédent» à laquelle s'est livré Emmanuel Macron pose un problème pour l'indépendance de l'audiovisuel public.

Si ces propos ont bien été tenus, c’est une attaque d’une violence sans précédent contre le service public de l’audiovisuel et son indépendance garantie par la Constitution, de la part d’un Président de la République https://t.co/aYDvtzTONR — David Assouline (@dassouline) 5 décembre 2017

De nombreux journalistes se sont exprimés sur les réseaux sociaux, renvoyant le président à d'autres dossiers qu'ils estiment davantage susceptibles d'être qualifiés de «honteux».

J'aurais dit les prisons plutôt, ou l'accès Handicapé dans les centres villes... > Pour Macron, l'audiovisuel public est "la honte de la République" https://t.co/9ViFTOSKEC via @LExpress — Quentin Fichet (@quentinfichet) 5 décembre 2017

D'autres encore voient dans cette attaque une source de satisfaction, puisqu'elle démontrerait que les journalistes dérangent le pouvoir en place, ainsi que Jean-Luc Mélenchon.

Macron et Mélenchon qui tapent en stéréo sur l'audiovisuel public, un bel encouragement pour nos confrères à poursuivre leur travail — Christophe Conte (@christopheconte) 5 décembre 2017

