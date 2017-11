Une conseillère de Paris propose de parler aussi de «matrimoine» (VIDEO)

Pour Joëlle Morel, élue écologiste de Paris, le terme de «patrimoine» témoigne d'une dépossession patriarcale des œuvres des artistes et intellectuels de sexe – ou de genre – féminin. Pour y remédier, elle propose de revoir la notion de «patrimoine».

Lors du Conseil de Paris le 22 novembre 2017, Joëlle Morel, militante féministe et conseillère municipale Europe écologie les Verts du XIe arrondissement a consacré son intervention à la question de la féminisation de l'espace public, qu'elle juge trop patriarcal.

«Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine, héritage des pères, et de notre matrimoine, héritage des mères», a-t-elle posé. «En réhabilitant la notion de matrimoine, et les femmes qui le composent, nous nous réapproprierons l'héritage culturel qu'on nous vole», a encore clamé Joelle Morel, prônant l'usage concomitant de «patrimoine» et de «matrimoine».

En #ConseildeParis, @JoelleMorel11 a demandé que soit rebaptisé la Journée du Patrimoine en "Journée du Matrimoine et du Patrimoine". ♀♂

L'#EgalitéFH passe aussi par la mise en valeur de l'héritage culturel qui nous a été légué par les femmes ! pic.twitter.com/QiKP4Fg0lF — Groupe écolo Paris (@ecoloParis) 22 novembre 2017

L'un des chevaux de bataille de la conseillère écologiste est de restaurer la place des femmes dans l'espace public, comme elle l'explique sur Twitter. «Le matrimoine doit être mis en lumière», avance-t-elle, en collaboration avec le collectif «Les MonumentalEs».

Place du Panthéon nous travaillons avec le collectif @lesmonumentalEs à restaurer la place des femmes dans l'espace public dans un lieu symboliquement masculin. Le #Matrimoine doit être mis en lumière. @JoelleMorel11@AziereEric@GroupeUDIMoDem@ecoloParis@mouvementHFpic.twitter.com/MpGhhuhrz9 — Genre et Ville (@GenreetVille) 23 novembre 2017

Celui-ci veut commencer par féminiser, à Paris, le Panthéon et l'église de La Madeleine, jugés comme des lieux symboliquement masculins. Mais reste, semble-t-il à fixer le genre du «matrimoine» : le ou la ?

