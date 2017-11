En Espagne, Valls évoque «le problème de l'islam [et] des musulmans» en France (VIDEO)

Convié à un débat organisé par le journal espagnol El Pais, l'ex-Premier ministre français d'origine catalane Manuel Valls a cité nommément les musulmans et l'islam comme étant des «problèmes» en France.

Dans le cadre d'un débat organisé ce 21 novembre 2017 par le quotidien espagnol El Pais, Manuel Valls ne s'est pas embarrassé de précautions oratoires. «Tous les pays souffrent d'une crise d'identité culturelle, de la globalisation, de la crise politique, des réseaux sociaux, du problème des réfugiés», liste ainsi l'ex-Premier ministre, dans un espagnol parfait. Et Manuel Valls d'ajouter : «Des problèmes émergent. Par exemple, dans la société française, le problème de l'islam, des musulmans.»

Adepte depuis longtemps de la formule «islamo-gauchisme», c'est néanmoins la première fois, éloignement géographique peut-être, que Manuel Valls met en cause nommément l'islam et les musulmans. Depuis sa réélection de justesse aux législatives en juin dernier, et plus encore depuis la rentrée, l'ex-Premier ministre s'est invité dans plusieurs polémiques aux allures de feuilleton.

Outre ses passes d'armes avec Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, Manuel Valls a pris partie pour Charlie Hebdo contre Mediapart dans le cadre du scandale des accusations d'agressions sexuelles à l'encontre du prédicateur et islamologue Tariq Ramadan.

