Filoche sous le coup d'une procédure d'exclusion du PS après la diffusion d'une image polémique

Le PS a jugé «insupportable» un tweet partagé, puis rapidement supprimé par Gérard Filoche. Ce dernier s'est finalement excusé d'avoir partagé le photomontage, déjà apparu sur le site Egalité et réconciliation du polémiste Alain Soral.

Connu pour ses prises de positions très engagées, l'ancien membre du bureau national du PS Gérard Filoche se retrouve sous le feu des critiques sur Twitter.

Figure de l'aile gauche du parti, le militant socialiste a publié le 17 novembre un message – rapidement supprimé – représentant Emmanuel Macron avec un brassard nazi, sur lequel un dollar remplace la swatika. Bras grands ouverts, le chef d'Etat semble dominer la planète avec trois acolytes en arrière plan : Jacques Attali, Patrick Drahi et Jacob Rothschild, derrière lesquels apparaîssent un drapeau israélien, un drapeau américain et des billets de banques. La légende détourne le slogan du président : En Marche vers le chaos mondial.

«Le Parti socialiste condamne avec la plus grande fermeté ce tweet, insupportable, inexcusable et inacceptable. Il porte atteinte aux valeurs mêmes du socialisme, ainsi qu'à l'engagement de chaque jour et à l'action de terrain de ses militants contre le racisme et l'antisémitisme. Il constitue à ce titre un motif d'exclusion», a déclaré le PS dans un communiqué.

Ce photomontage avait été diffusé sur le site Egalité et réconciliation, et a valu au polémiste Alain Soral une citation à comparaître pour «provocation à la haine raciale».

Jacques Attali, directement visé par le message, a réagi, assurant qu'il porterait plainte si la véracité du tweet du Gérard Filoche était avérée.

Si ce tweet n’est pas un fake, je porterai plainte. https://t.co/38GeTO7XzB — Jacques Attali (@jattali) 17 novembre 2017

Le parti présidentiel n'est pas en reste, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, ou encore le Secrétaire d'Etat Benjamin Grivaux ayant fait part de leur «honte» sur le réseau social.

Dites, mes amis du @partisocialiste , vous approuvez ? J’ai honte. pic.twitter.com/NywoneZnAp — Christophe Castaner (@CCastaner) 17 novembre 2017

Et voilà une copie d'écran du tweet courageusement supprimé par @gerardfiloche ! pic.twitter.com/64xq8dXYV4 — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 17 novembre 2017

Le président de la Licra Mario Stasi a de son côté immédiatement fait savoir qu'il attendait une réaction de la direction du Parti socialiste.

Ce tweet est une injure aux valeurs de la République. J'écris dès demain à la direction du @partisocialiste pour lui demander de réagir ! pic.twitter.com/VH4FqINTeI — Mario Stasi (@MarioPstasi) 17 novembre 2017

Le coordinateur du PS Rachid Témal a fait savoir qu'une décision serait prise rapidement par le parti.

Filoche s'excuse d'un photomontage «mauvais» dont il ne connaissait pas la source

Face à la polémique, Gérard Filoche a expliqué sur Twitter qu'il n'avait pas vu la source du photomontage avant de la partager, assurant qu'il le trouvait, après examen, «mauvais». Il s'est montré «tout a fait désolé», supposant cependant que la cabale dont il était l'objet visait «autre chose».

Hola ! A priori l'image Macron + argent est totalement banale. Il y en a 100 comme ça. A l'examen ce montage et sa source sont bad. Dès que j'ai su je l'ai retiré aussitôt. Tout à fait désolé ! Quand à la cabale en meute elle vise autre chose, non ? lire https://t.co/H20aEBPHYB — Gerard Filoche (@gerardfiloche) 18 novembre 2017

Gérard Filoche a en outre retweeté quelques messages pour étayer sa réponse, dénonçant notamment un «chantage à l'antisémitisme». Avant de s'en prendre officiellement à l'équipe de communication du président : «La liste d'insultes inappropriées [de la] team macron est de bas étage pour un tweet publié sans voir et retiré aussitôt. Ils [ne] lisent pas ces gens là.»

ça devient très lourd ce chantage à l'antisémitisme. Et très suspecte quant à la méthode . — Caron Nathalie (@Ganser59) November 18, 2017

