Dieudonné est «raciste et antisémite», estime Danièle Obono

Pour Danièle Obono, députée La France insoumise, l'humoriste controversé Dieudonné ne fait pas partie du mouvement antiraciste. Sur les ondes de Radio J, la femme politique l'a qualifié de «raciste et antisémite».

La députée La France insoumise (LFI) Danièle Obono, accusée notamment de «dérive islamo-gauchiste» par Manuel Valls, a nettement pris ses distances avec l'humoriste controversé Dieudonné. Selon l'élue, il ne fait pas partie du mouvement antiraciste.

Interrogée sur Radio J le 5 novembre sur les critiques dont elle a fait l'objet pour des propos tenus en janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, où elle reprochait à ceux qui avaient soutenu les «caricatures racistes de Charlie Hebdo» de ne pas avoir exprimé de soutien à Dieudonné, la députée de Paris a estimé qu'il s'agissait d'un «mauvais procès».

Tiens #obono qui désigne Dieudonné comme antisémite ennemi de la France a changé ďavis.. #dégoûtpic.twitter.com/OBsG6HzxZI — Harper Lee (@grouchenka) 5 novembre 2017

«Quand je fais cette déclaration en 2015, c’est dans un débat dans le mouvement antiraciste. Je ne crois pas que Dieudonné fasse partie du mouvement antiraciste, parce que c’est un raciste. Donc nous ne faisons pas partie du même camp, c’est un ennemi et voilà, je ne suis pas d’accord avec lui. Je n’ai rien à voir avec quelqu’un qui défend des idées racistes et antisémites. Je ne me sens absolument pas proche de Dieudonné», a martelé l'élue, qui se définit notamment comme «altermondialiste», «afroféministe» et «antiraciste».

Quant au soutien que lui a apporté Dieudonné en octobre face à Manuel Valls, Danièle Obono y voit la déclaration d'un «opportuniste qui se sert de tous les moyens pour faire parler de lui».

A la question de savoir si elle-même estime que Dieudonné est raciste ou antisémite, elle répond : «Oui, il a été condamné pour ça, on le sait, et il faut se battre là-dessus.»

Danièle Obono a toutefois appelé à ne pas donner l’impression qu’il y avait «un deux poids deux mesures sur la question de la liberté d’expression», renvoyant à des communiqués de la Ligue des droits de l'Homme pour qui l'interdiction des spectacles de Dieudonné constitue «un grave recul de l’Etat de droit, qui permet à cette personne de se présenter comme une victime».

«On donne l’impression qu’il n’y a pas une lutte commune contre le racisme et l’antisémitisme», a-t-elle déploré.

