Le site de sugar dating RichMeetBeautiful débarque en France, après avoir fait un tollé en Belgique

RichMeetBeautiful, un site mettant en lien de jeunes filles avec des hommes mûrs pour relations avec bénéfices mutuels, a outragé la Belgique avec ses affiches pour recruter des étudiantes. Il se lance en France, campagne publicitaire à la clé.

Le site de sugar dating RichMeetBeautiful (RmB), qui met en relation de jeunes femmes avec des hommes fortunés n’a été créé qu’en août 2017, mais traîne déjà derrière lui un parfum sulfureux, ayant déclenché les foudres de responsables d’universités, d’associations ou de particuliers à travers le monde. Ce site controversé, qui souhaite attirer les étudiantes pour ses membres masculins, veut aujourd'hui séduire la clientèle française, en plein scandale Weinstein et mouvement anti-harcèlement sur les réseaux sociaux autour du hashtag #Balancetonporc. La campagne publicitaire a démarré le 23 octobre.

Des affiches sexy près des facs pour attirer les étudiantes

La dernière polémique en date avait éclos en Belgique, à cause d'une campagne d’affichage agressive aux abords des universités. Pour séduire de nouvelles candidates en recherche d’un mode de vie confortable, RmB avait décidé de mener une campagne de publicité et d’aller au-devant de sa cible, les étudiantes désargentées, avec affiches et camions promotionnels.

«Hey, les étudiantes !» pouvait-on lire sur une affiche, où apparaissaient les courbes d’un décolleté généreux, «améliorez votre style de vie, sortez avec un sugar daddy». Le 25 septembre, ces publicités étaient apparues en face du plus grand amphithéâtre de l’université libre de Bruxelles, en Belgique. Les réactions ont immédiatement fusé : interdictions, plaintes... La vice-présidente wallonne et ministre en charge de l'Egalité des chances, Alda Greoli, avait déclaré dans La Libre Belgique : «Cette campagne est une incitation à peine voilée à la prostitution et au racolage, d'autant plus choquante qu'elle est sexiste et cible un public plus vulnérable en raison de son âge et d'éventuelles difficultés financières.»

Le jury d’éthique publicitaire belge avait reçu plus d’une centaine de plaintes. Il a estimé que la campagne portait atteinte à la dignité humaine et a donc demandé au site de ne plus afficher nulle part en Belgique. La campagne a finalement été abandonnée en Belgique par son fondateur, le Norvégien Sigurd Vedal après le tollé qu’elle a déclenché.

Une enquête est par ailleurs ouverte pour déterminer si l'opération constitue une infraction pénale.

On ne va pas chercher les étudiantes, elles viennent vers nous

Ces démêlés avec la justice n’ont pas entamé l’esprit de conquête de Sigurd Vedal, qui s’attaque aujourd’hui au marché français, avec une nouvelle campagne d’affichage à la clé. Il compte déjà 150 000 membres à travers le monde, dont 75% sont des femmes. Fin septembre, il avait répondu à RT en déclarant à propos de son site : «On cible des adultes, que la société considère assez responsables pour boire, acheter des armes. On les pense aussi responsables pour faite attention à eux. Et on ne va pas chercher les étudiantes : elles viennent vers nous. On décrit la sugar baby comme une victime innocente, alors qu’elle sait ce qu’elle veut, elle est ambitieuse, elle n’aime pas perdre son temps. Ce n’est pas le cliché de la fille qui se bat pour ses études.»

Pour lui, si les filles ont réellement envie de se prostituer, elles peuvent rejoindre un site d’escort. «Chez nous, on laisse les gens définir ce qu’ils veulent et avoir la relation qui leur convient», avait-il conclu.