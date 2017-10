La consommation d'alcool des députés a chuté de 50% : l'Assemblée doit vendre ses bouteilles

Le renouvellement de l'Assemblée a pour effet de changer les habitudes du palais Bourbon, notamment en matière d'alcool : les nouveaux députés boivent deux fois moins. L'institution entend faire des économies en vendant les bouteilles non bues.

La buvette de l'Assemblée nationale, lieu symbolique du palais Bourbon depuis des décennies, fait grise mine. Il semblerait que les nouveaux députés n'aient pas les mêmes habitudes que leurs prédécesseurs. Ils sont peut-être plus querelleurs, mais semblent moins portés sur la bouteille. Comme le rapporte Ouest France, la consommation de bouteilles de vin et d'alcools forts a chuté de 50% depuis le mois de juillet.

Cette diminution a intrigué Florian Bachelier (La République en marche), député d'Ille-et-Vilaine et premier membre de la questure, l'organe en charge d'établir le budget pour le fonctionnement de l'institution. Pour disposer d'informations précises sur cette tendance, il a consulté le conseil d'administration des restaurants de l'Assemblée.

«Les nouveaux députés, dont 351 marcheurs [du parti LREM], sont plus représentatifs de la société française : la consommation d'alcool baisse en France, elle baisse également à l'Assemblée nationale», explique le député breton au terme de son enquête. En effet, alors que la France était en 2000 le pays du monde où l'on consommait le plus d'alcool, avec 13,9 litres d'alcool pur par an et par habitant, elle ne figure désormais plus dans le top 10 – son niveau de consommation par an par habitant est tombé à 11,8 litres.

Pour Florian Bachelier c'est une «bonne nouvelle». S'il songe sans doute à la santé des députés, et peut-être aussi à la qualité de leur travail parlementaire, ce sont surtout des raisons budgétaires qui le confortent dans l'optimisme. En effet, avec une main plus légère sur la bouteille, les nouveaux députés devraient permettre d'économiser 77 000 euros par an sur les 500 millions d'euros de budget annuel du palais Bourbon.

Pour cela, l'Assemblée devrait mettre en vente une bonne partie de sa cave. En tout, elle devrait se débarrasser de 5 100 bouteilles, principalement en les revendant à ses fournisseurs.

